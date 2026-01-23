 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби

Зеленский: на переговорах в ОАЭ обсудят вопрос Донбасса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Переговоры представителей России, Украины и США состоятся 23 и 24 января в Абу-Даби. Вопрос Донбасса будет обсуждаться «в той модальности, как это видят три стороны», заявил Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Связанные с Донбассом вопросы обсудят в ходе трехсторонней встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Вопросы Донбасса будут обсуждаться в той модальности, как это видят три стороны, в Абу-Даби сегодня и завтра. Поговорил с руководителем группы [Рустемом] Умеровым — он будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей давать соответствующие сигналы», — процитировало президента Украины Hromadske.

Axios со ссылкой на источник сообщал, что главной темой на предстоящих переговорах станет территориальный вопрос.

Трамп оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в ОАЭ
Политика
Дональд Трамп

О встрече в ОАЭ 23 и 24 января Зеленский сообщил в ходе своей речи в Давосе. Трехсторонние переговоры последуют за визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным. По итогам встречи стороны констатировали, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно.

Российскую делегацию, которая поедет в ОАЭ, возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В нее также войдут представители руководства Минобороны. По словам Ушакова, переговорщики получили «конкретные инструкции» от Путина.

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Она уже направилась в ОАЭ.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон и Киев на предстоящих переговорах попросят Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
ОАЭ Россия Украина США Владимир Зеленский переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Материалы по теме
Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились более 3,5 часов
Политика
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07