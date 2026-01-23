Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби

Переговоры представителей России, Украины и США состоятся 23 и 24 января в Абу-Даби. Вопрос Донбасса будет обсуждаться «в той модальности, как это видят три стороны», заявил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Связанные с Донбассом вопросы обсудят в ходе трехсторонней встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Вопросы Донбасса будут обсуждаться в той модальности, как это видят три стороны, в Абу-Даби сегодня и завтра. Поговорил с руководителем группы [Рустемом] Умеровым — он будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей давать соответствующие сигналы», — процитировало президента Украины Hromadske.

Axios со ссылкой на источник сообщал, что главной темой на предстоящих переговорах станет территориальный вопрос.

О встрече в ОАЭ 23 и 24 января Зеленский сообщил в ходе своей речи в Давосе. Трехсторонние переговоры последуют за визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным. По итогам встречи стороны констатировали, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно.

Российскую делегацию, которая поедет в ОАЭ, возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В нее также войдут представители руководства Минобороны. По словам Ушакова, переговорщики получили «конкретные инструкции» от Путина.

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Она уже направилась в ОАЭ.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон и Киев на предстоящих переговорах попросят Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.