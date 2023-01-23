Президент Украины Зеленский: 50 танков с Запада не помогут с «тысячей танков России»

Зеленский заявил, что 50 танков не помогут с «тысячей танков России»

Готовность западных стран передать Украине свои запасы танков помогает ВСУ морально, но ими не получится справиться с огромным танковым арсеналом Москвы, сказал Зеленский. О планах передать танки заявили Варшава и Лондон

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Поставки небольшого количества западных танков на Украину не переломят ход конфликта, но помогут украинским военным с мотивацией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Видеозапись опубликована в его телеграм-канале.

«Потому что [поставляющие оружие страны Запада] показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков — возьми все. У меня есть 100 танков — возьми все. У меня есть один танк — на, я тебе его отдаю», — пояснил Зеленский (цитата по «Стране»).

Президент Украины подчеркнул, что невозможно решить проблему передачей 10-50 танков, когда ВСУ противостоят армия России, «у которой тысяча танков».

В январе несколько западных стран пообещали передать Украине танки — британские власти сообщили о планах направить эскадрон Challenger 2 собственного производства, польские власти рассказали о намерении направить немецкие танки Leopard, в Берлине уже заверили, что дадут свое разрешение.

При этом власти Германии отказываются передавать танки из собственных запасов прежде, чем это сделают США, объясняя такую позицию историческим прошлым страны.

Опрошенные The New York Times эксперты отметили, что немецкие власти чувствительны к поставкам вооружений, «где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей». «Нежелание немцев здесь можно описать одним словом — «история». <...>. Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, — сказал президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.

Поставки вооружений на Украине со стороны западных стран подвергаются критике со стороны российской власти. В Кремле обещали, что «эти танки будут гореть», а западное оружие доставит Киеву только проблемы. «Но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», подчеркнул представитель российского президента Дмитрий Песков.