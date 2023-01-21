В бундестаге выразили тревогу объяснением по танкам для Украины

ФРГ понадобился новый министр обороны, чтобы начать подсчет танков, которые могла бы получить Украина, отметили в бундестаге. Половина союзников Германии раздражена отказом Берлина передать Киеву танки раньше, чем США, пишет FT

Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Заявление немецкого Минобороны о намерении проверить армейские запасы танков Leopard для выяснения, сколько машин можно выделить Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий, заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает Financial Times.

«Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев после [ввода войск] России на Украину», — сказала она.

Минобороны Германии возглавляет Борис Писториус, он занял эту должность 17 января после отставки Кристин Ламбрехт. Представителей западных министерств обороны во время встречи на базе Рамштайн в пятницу, 20 января, не смогли согласовать единую позицию относительно поставок Киеву танков, о которых многократно просили украинские власти. Писториус затем пояснил, что министерство намерено проверить, сколько танков может предоставить и совместимы ли они с поставляемыми Украине вооружениями.

«Это не предвосхищает решение [вопроса о танках] — это просто подготовка к тому дню, который вполне может наступить <...>. Тогда мы смогли бы действовать немедленно и оказать поддержку в течение очень короткого времени», — добавил немецкий министр обороны.

Берлин отказывается передать танки первым, обещая присоединиться к этому процессу после поставок из США. В немецком правительстве поясняли, что инициативным поставкам тяжелого оружия на Украину мешает прошлое Германии. Власти США указывали, что американские танки Abrams сложнее в эксплуатации, а топлива они расходуют значительно больше европейских аналогов. У Вашингтона не возникнет возражений, если Германия первой передаст танки Украине, заверил Госдепартамент.

Заявления властей США и нового министра обороны позволяли канцлеру Олафу Шольцу одобрить поставки танков, однако «он увернулся от этого, приведя в бешенство половину своих партнеров», рассказал Financial Times дипломат одной из западных стран.

Власти России критикуют поставки оружия на Украину либо обсуждения таких действий. В Кремле настаивают, что передача вооружений Киеву не помешает Москве добиться намеченных целей, но лишь затянет конфликт. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков. Он призвал не преувеличивать возможное влияние передаваемых Украине танков на ход конфликта.