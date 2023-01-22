Германия пообещала не мешать передаче Польшей немецких танков Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: ФРГ не будет мешать передаче танков Leopard из других стран Киеву

Варшава намеревалась передать Киеву немецкие танки, предупреждая, что «поступит по-своему», если Берлин не даст на это разрешение. Бербок указала, что не против этого. ФРГ отказывается передавать танки из своих запасов раньше США

Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти Германии не будут против передаче немецких танков Leopard украинской армии из других государств, если в Берлин поступит такое обращение, заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок в эфире французского телеканала LCI.

«На данный момент такой вопрос еще не задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали мешать», — сказала министр.

На уточняющий вопрос, действительно ли касается эта позиция планов Польши отправить танки Leopard украинской армии, Бербок ответила: «Вы меня хорошо поняли».

Аналогичное мнение выразил в середине января вице-канцлер Роберт Хабек, подчеркнувший, что Берлине не следует «стоять на пути, когда другие страны принимают решения в поддержку Украины». По его мнению, такой политики республика должна придерживаться «независимо от того, какие решения принимает» сама относительно поставок из собственных запасов вооружений.

Spiegel отмечает, что Германия не может придерживаться собственных экспортных ограничений, поскольку просит отойти от них Швейцарию, обращаясь с просьбами передать Украине боеприпасы для зенитного орудия «Гепард».

Власти Польши пообещали поставить Украине танки Leopard в середине января, в Варшаве предлагали создать специальную коалицию стран, в рамках которой бы координировали бы поставки вооружений, если ФРГ не одобрит это решение. «Либо мы быстро получим это разрешение, либо поступим по-своему», — предупредил позднее польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — уверены в Кремле.



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