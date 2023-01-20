Германия объяснила нежелание отправлять танки на Украину

Прошлое Германии мешает инициативной отправке немецких танков Киеву, Берлин хотел бы действовать совместно с Вашингтоном. Но американские танки будут менее эффективны для ВСУ, из-за чего США оказались в сложном положении

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Берлину будет проще поставить на Украину танки, если первыми это сделает Вашингтон, — из-за прошлого Германии, заявил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — объяснил он.

Белый дом при этом не считает позицию ФРГ логичной, так как немецкие танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем Abrams, украинских военных будет проще обучить их эксплуатации, рассказал Bloomberg источник, знакомый с мнением президентской администрации США.

«Они поставили нас в сложное положение», — оценил ситуацию высокопоставленный чиновник администрации Байдена в беседе с CNN. Он считает, что Берлин не собирается менять позицию.

Аналогичную позицию выразил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе немецкий канцлер Олаф Шольц в среду, 18 января. Он призвал американских конгрессменов к синхронной отправке танков из США и Германии, пишет Bloomberg. Он говорил об этом условии и в беседе с американским президентом Джо Байденом, но тот не подтвердил намерений отправить Украине танки Abrams.

Власти США не одобряют передачу своих тяжелых танков Abrams (весом 55 т) из-за технических причин, их газотурбинные двигатели расходуют топливо с огромной скоростью, подвержены поломкам, а для их технического обслуживания требуется высококвалифицированный персонал. Стоимость их обслуживания слишком высока, подчеркивают в Белом доме.

Переубедить Берлин попытался министр обороны США Ллойд Остин, встретившись с немецким коллегой Борисом Писториусом, однако у него не получилось, усилия Вашингтона увязли, писал CNN. «Если нет политической воли по какому-то вопросу, то не нужно искать оправданий. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов», — указал украинский президент Владимир Зеленский, заверив, что страна обороняется и не собирается использовать танки на территории России.

Власти России регулярно критикуют военные поставки из западных стран на Украину. В Кремле настаивают, что эти действия не помешают Москве достичь целей, сказавшись лишь на продолжительности конфликта. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.