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Шольц назвал условие поставок Киеву танков Leopard

Шольц назвал условием поставок Киеву танков Leopard отправку Abrams из США

Берлин одобрит поставки Киеву танков Leopard при условии отправки Вашингтоном танков Abrams, об этом немецкий канцлер заявил президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре накануне, передают Süddeutsche Zeitung, не называя источников, и The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.

По данным Süddeutsche Zeitung, Байден не подтвердил намерений об отправке Abrams в разговоре.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу прокомментировать данные об условиях ФРГ на брифинге, заявила, что решения о поставках оружия Украине - это суверенные решения стран.

Как пишет WSJ, высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Германия, скорее всего, не примет решение по поставкам Leopard к 20 января, когда состоится встреча контактной группы по помощи Украине на немецкой базе Раммштайн. Этот вопрос, со слов дипломатов из нескольких стран НАТО, будет среди главных тем на встрече.

Несколько чиновников рассказали изданию, что немецкое правительство не получало запросов по отправке танков, но когда это произойдет, оно заявило, что быстро отреагирует. По словам собеседников газеты, межведомственный процесс утверждения может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Как отмечает издание, Шольц заявил, что Германия «стратегически взаимосвязана» с друзьями и партнерами, когда дело доходит до принятия решений о том, как поддержать Украину, в том числе танками.

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Ранее о том, что Германия может предоставить танки Leopard Украине при отправке хотя бы одного танка Abrams Штатами, писала The New York Times. По данным газеты, Берлин и Вашингтон ведут активные переговоры по этому поводу.

Bloomberg 13 января сообщал, что Германия, скорее всего, примет решение об отправке танков на Украину на следующей неделе из-за усиления давления на страну. По данным агентства, Шольц согласится передать Киеву боевые машины или разрешит реэкспортировать их Leopard на Украину таким странам, как Польша и Финляндия.

Последние уже выразили готовность это сделать. Однако для осуществления поставок необходимо разрешение Берлина.

По данным CNN и Politico, 20 января США объявят о крупнейшем пакете помощи Украине, однако танки Abrams в него не войдут.

Российские власти осуждают поставки вооружения Украине. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не меняет исхода военной операции. 

Теги
поставки оружия Олаф Шольц танк Белый дом Abrams
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