В McKinsey предостерегли сотрудников от участия в акции за Навального

В компании призвали держаться подальше от Пушкинской площади в Москве и Сенатской площади в Санкт-Петербурге и не публиковать посты с гражданской позицией в социальных сетях

Фото: Андрей Любимов / РБК

Международная консалтинговая компания McKinsey предостерегла своих сотрудников от участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в стране 23 января. Соответствующее письмо (есть у РБК) компания разослала своим сотрудникам. Подлинность письма РБК подтвердил знакомый партнера McKinsey.

В письме руководство McKinsey подчеркнуло, что сотрудники не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке, в соответствии с политикой компании.

«Эта линия поведения обязательна. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь на значительном расстоянии от мест сбора (Пушкинская площадь в Москве и Сенатская площадь в Санкт-Петербурге) около 14:00 23 января», — говорится в письме.

Данный запрет также действует на активность в соцсетях и медиа. Сотрудников McKinsey призвали воздержаться от написания постов и комментариев в СМИ.

РБК обратился за комментарием к старшему партнеру McKinsey Ермолаю Солженицыну, сыну писателя Александра Солженицына.