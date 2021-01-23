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Отравление Навального ,  
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В McKinsey предостерегли сотрудников от участия в акции за Навального

В компании призвали держаться подальше от Пушкинской площади в Москве и Сенатской площади в Санкт-Петербурге и не публиковать посты с гражданской позицией в социальных сетях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Международная консалтинговая компания McKinsey предостерегла своих сотрудников от участия в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в стране 23 января. Соответствующее письмо (есть у РБК) компания разослала своим сотрудникам. Подлинность письма РБК подтвердил знакомый партнера McKinsey.

В письме руководство McKinsey подчеркнуло, что сотрудники не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни в частном порядке, в соответствии с политикой компании.

«Эта линия поведения обязательна. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь на значительном расстоянии от мест сбора (Пушкинская площадь в Москве и Сенатская площадь в Санкт-Петербурге) около 14:00 23 января», — говорится в письме.

Данный запрет также действует на активность в соцсетях и медиа. Сотрудников McKinsey призвали воздержаться от написания постов и комментариев в СМИ.

РБК обратился за комментарием к старшему партнеру McKinsey Ермолаю Солженицыну, сыну писателя Александра Солженицына.

Что происходит на Пушкинской перед акцией в поддержку Навального. Видео
Политика

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального проходят 23 января в российских городах, в том числе во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске и других.

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По данным «ОВД-Инфо» к 12:50 мск, всего в 27 городах были задержаны 237 человек.

Алексей Навальный был задержан 17 января в столичном аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он с августа проходил лечение после отравления. Его доставили во второй отдел полиции УМВД города Химки, где на следующий день прошел выездной суд. В результате он был арестован на 30 дней. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений условия испытательного срока. Его сторонники призвали выйти на акции протеста 23 января.

Генпрокуратура России и Роскомнадзор потребовали от социальных сетей удалять призывы к несовершеннолетним выходить на митинги. СК России возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию».

Автор
Тимофей Дзядко
При участии
Майя Бобенко
McKinsey Алексей Навальный митинг Александр Солженицын
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