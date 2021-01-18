В Петербурге начались задержания за пикеты в поддержку Навального

Фото: teamnavalny_spb / Twitter

Более 30 человек задержали в Санкт-Петербурге на одиночных пикетах в поддержку Алексея Навального, сообщает издание «Фонтанка».

По словам корреспондента «Фонтанки», к восьми вечера задержаны 34 человека. Он отмечает, что у Гостиного Двора остается около 50 сторонников Навального.

Адвокат «Апологии протеста» Даниил Семенов рассказал РБК, что пока не может назвать точное количество задержанных. Он направляется в 10-й отдел полиции Невского района Санкт-Петербурга, куда доставляют задержанных.

«Не исключаю, что вменять будут статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — РБК)», — сказал Семенов.