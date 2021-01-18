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В Петербурге начались задержания за пикеты в поддержку Навального

Фото: teamnavalny_spb / Twitter
Фото: teamnavalny_spb / Twitter

Более 30 человек задержали в Санкт-Петербурге на одиночных пикетах в поддержку Алексея Навального, сообщает издание «Фонтанка».

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По словам корреспондента «Фонтанки», к восьми вечера задержаны 34 человека. Он отмечает, что у Гостиного Двора остается около 50 сторонников Навального.

Адвокат «Апологии протеста» Даниил Семенов рассказал РБК, что пока не может назвать точное количество задержанных. Он направляется в 10-й отдел полиции Невского района Санкт-Петербурга, куда доставляют задержанных.

«Не исключаю, что вменять будут статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — РБК)», — сказал Семенов.

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В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что не владеют данной информацией.

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Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина, где он с августа проходил лечение. Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала принять меры для задержания оппозиционера. В службе считают, что он нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

На следующий день в 2-м отделе полиции в Химках, куда был доставлен Навальный после задержания, началось заседание суда. На нем рассматривался вопрос об избрании меры пресечения до решения вопроса о замене условного срока на реальный. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток. Суд по отмене условного срока на реальный был перенесен с 29 января на 2 февраля.

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