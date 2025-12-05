Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов
Глава брюссельского клирингового дома Euroclear Валери Урбен назвала нереалистичным план Еврокомиссии (ЕК) по принудительному изъятию замороженных активов России в его нынешне виде для помощи Киеву. Депозитарий готов оспорить предложение ЕК в суде для своей защиты от банкротства в случае ответных мер Москвы. Об этом глава Euroclear предупредила в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.
«Очень надеюсь, что до этого [суда] не дойдет. Но, конечно, нам придется использовать все возможные средства, чтобы продолжать защищать Euroclear», — сказал она.
По ее словам, международное право позволяет блокировать, но не экспроприировать активы других стран. Урбен подчеркнула, что Центробанк России разместил в Euroclear «деньги народа», которые придется когда-нибудь возвращать.
«Если Россия расценит этот кредит на восстановление, предоставленный Украине, как конфискацию своих активов, она не будет бездействовать», — пояснила Урбен.
Кроме Euroclear, мишенью для экономических и судебных контрмер со стороны Москвы может стать и Бельгия, где депозитарий находится, предупредила его глава.
После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в Euroclear.
В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов. Бельгия и Euroclear выступили против.
На днях фон дер Ляйен представила юридический механизм для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».
В пятницу, 5 декабря, должна состояться ее встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. На ней также будет присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц. Европейские чиновники попробуют уговорить бельгийца не препятствовать плану ЕК.
