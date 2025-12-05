 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Валери Урбен
Валери Урбен (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Глава брюссельского клирингового дома Euroclear Валери Урбен назвала нереалистичным план Еврокомиссии (ЕК) по принудительному изъятию замороженных активов России в его нынешне виде для помощи Киеву. Депозитарий готов оспорить предложение ЕК в суде для своей защиты от банкротства в случае ответных мер Москвы. Об этом глава Euroclear предупредила в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

«Очень надеюсь, что до этого [суда] не дойдет. Но, конечно, нам придется использовать все возможные средства, чтобы продолжать защищать Euroclear», — сказал она.

По ее словам, международное право позволяет блокировать, но не экспроприировать активы других стран. Урбен подчеркнула, что Центробанк России разместил в Euroclear «деньги народа», которые придется когда-нибудь возвращать.

«Если Россия расценит этот кредит на восстановление, предоставленный Украине, как конфискацию своих активов, она не будет бездействовать», — пояснила Урбен.

FT узнала о попытке Мерца уговорить Брюссель изъять активы России
Политика
Фридрих Мерц

Кроме Euroclear, мишенью для экономических и судебных контрмер со стороны Москвы может стать и Бельгия, где депозитарий находится, предупредила его глава.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов. Бельгия и Euroclear выступили против.

На днях фон дер Ляйен представила юридический механизм для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».

В пятницу, 5 декабря, должна состояться ее встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. На ней также будет присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц. Европейские чиновники попробуют уговорить бельгийца не препятствовать плану ЕК.

Бельгия репарационный кредит Euroclear Урсула фон дер Ляйен Украина российские активы
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
