Лукашенко увидел готовность «соседей» к агрессии против Минска

Лукашенко: «хочешь мира — готовься к войне», не исключаю агрессию против Белоруссии

Страны, граничацие с Белоруссией, способны проявить «агрессию» по отношению к Минску, считает президент Белоруссии. Этим, по его словам, обясняется решение провести внезапную проверку боевой готовности в стране

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Нельзя исключать, что соседние с Белоруссией страны могут «развернуть» против нее агрессию, считает президент страны Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании об итогах проверки силового блока страны, передает БелТА.

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — цитирует президента Белоруссии агентство.

Поэтому, по словам Лукашенко, он решил проверить силы немедленного реагирования — подразделения, которые в случае чрезвычайных ситуаций поднимаются по тревоге и «направляются в ту точку, где существует напряжение». Вторая часть проверки была посвящена антитеррористическим действиям, сообщил президент.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано, и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал Лукашенко. К настоящему моменту проверка полностью завершена, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации.

В Белоруссии 13 декабря по поручению Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности войск. Военным поручили в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, организовать там охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. 19 декабря проверка была завершена.

После этого в республике запланированы батальонные тактические учения с участием российских военных, прибывших в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск. В республику перебросят 170 танков, 200 боевых машин и до ста орудий и минометов из России для использования в составе региональной группировки войск, говорил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Лукашенко ранее уже говорил о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Польша способна перебросить свои войска к белорусским границам в течение двух-трех часов. Из-за «обострения на западных границах Союзного государства» Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В начале октября Лукашенко говорил, что на границе Украины и Белоруссии заминированы дороги, взорваны автомобильные и железнодорожные мосты. По его словам, Украина стянула к границе до 15 тыс. военных. Президент Белоруссии поручил главам силовых ведомств внимательно следить за госграницей, выразив уверенность, что снижения напряженности конфликта в ближайшее время ждать не стоит.

В конце октября Лукашенко поручил Министерству обороны начать переговоры с Россией о создании совместных учебно-боевых армейских центров. 3 декабря белорусский президент встретился с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. На встрече он указал, что «ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны», но при этом идет подготовка солдат, чтобы «отразить любую агрессию».