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Минобороны объявило о батальонных учениях в Белоруссии

Минобороны: российские военные проведут батальонные тактические учения в Белоруссии

Российские военные, прибывшие в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения, сообщили в Минобороны России.

Когда именно начнутся маневры и как долго они продлятся, в ведомстве не уточнили. После учений командование даст характеристику боеспособности и боеготовности подразделений, передает «Интерфакс».

В Минобороны сообщили, что российские военные в Белоруссии «продолжают курс интенсивной боевой подготовки», занятия проходят днем и ночью.

В октябре начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что в страну прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России для использования в составе Региональной группировки войск. Позднее российское ведомство сообщало, что военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в группировку, тренируются на полигонах Белоруссии.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Теги
Минобороны учения Белоруссия
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