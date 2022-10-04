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Лукашенко поручил «аккуратненько призвать» военнообязанных для проверки

Президент Белоруссии Лукашенко: следует проверить военнообязанных из-за ошибок в России
В Белоруссии проверят списки военнобязанных, но не чтобы их «куда-то направлять кого-то убивать», а для недопущения ошибок, как произошло в России, сказал Лукашенко. Он заверил, что это не имеет отношения к мобилизации
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Во время частичной мобилизации в России выявились недостатки, военкоматам Белоруссии следует после завершения уборочной кампании «аккуратненько призвать в районе людей» и проверить списки с документами. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, передает госагентство «БелТА».

«Это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал провести проверку «без всякого гвалта, без шума» на случай, если кто-то умер, переехал или получил травму. Он заверил, что такие действия «никакого отношения к мобилизации» иметь не будут, поскольку проверка проводилась и раньше. Лукашенко предупредил, что многие интерпретировали его слова в ином ключе.

«Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов! <...> Проверяли и будем проверять! Но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать», — пообещал он.

Говоря о действиях России на Украине, Лукашенко заявил, что Белоруссия «участвует там». «Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал президент республики.

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Президент Белоруссии прежде не раз исключил планы провести мобилизацию в республике. Спустя два дня после объявления частичной мобилизации в России, 23 сентября, он подчеркнул: «Не будет никакой мобилизации. Это вранье».

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На совещании в начале октября белорусский президент посоветовал не ждать деэскалации в ситуации вокруг Украины, сочтя, что Москва будет наращивать усилия, а западные страны будут увеличить военную поддержку Киева. Он поручил силовиком внимательно следить за границей, поскольку Украина стянула к ней до 15 тыс. военных и ведет разведку.

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В ряде регионов России при военкоматах были созданы специальные рабочие группы, которые принимают обращения об ошибках при мобилизации. Также их можно подать в региональные отделения Общероссийского народного фронта. В частности, в Якутии выявили случаи призыва многодетных отцов и других не подлежащих призыву, в Белгородской области после поступивших жалоб отменили мобилизацию 70 человек. Об отмене призыва 70 многодетных отцов сообщили и власти Бурятии. В Саратовской области отменили решение призвать 59-летнего старшего лейтенанта запаса. Его дочь рассказала, что у мужчины нет боевого опыта, он был только на трехмесячных сборах 40 лет назад, а звание получил после окончания военной кафедры.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобилизация Александр Лукашенко Белоруссия
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