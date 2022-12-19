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Белоруссия завершила проверку боевой готовности армии

Минобороны Белоруссии: в стране завершилась внезапная проверка боевой готовности армии
Внезапные учения начались в Белоруссии 6 декабря, в рамках тренировок войска отрабатывали выдвижение по команде и налаживание переправ
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии объявило о завершении проверки боевой готовности вооруженных сил страны, сообщение опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В Вооруженных Силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению Президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности армии началась в Белоруссии 6 декабря. В числе задач войск, как сообщало белорусское Минобороны, было «в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В конце того же месяца Лукашенко поручил Министерству обороны начать переговоры с Россией о создании совместных учебно-боевых армейских центров. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что в страну прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России для использования в составе региональной группировки войск.

После заверения учений белорусских войск на территории Белоруссии продолжатся российские батальонные учения — об их начале ранее сообщило российское Минобороны.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белоруссия Вооруженные силы учения
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