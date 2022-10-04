Лукашенко заявил о растущих усилиях России по Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
«Окно возможностей»: как идет импортозамещение на косметическом рынке Национальные проекты, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 13:19
«Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира по футболу в Катаре Спорт, 13:18
Лавров назвал непринципиальным признание Западом новых регионов России Политика, 13:16
Путин сегодня подпишет закон о новых территориях Политика, 13:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине Политика, 13:12
Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных Политика, 13:10
Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания» Политика, 13:07
Пушилин заявил о намерении отбить Лиман у Украины Политика, 13:05
Кремль ответил на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным Политика, 13:00
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 12:57
Нобелевскую премию по физике дали за новаторство в квантовой информатике Политика, 12:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко заявил о растущих усилиях России по Украине

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не ждать деэскалации по Украине
Президент Белоруссии поручил силовикам отслеживать «все телодвижения» близ госграницы, указав, что «пока все под контролем». По его словам, близ республики находятся до 15 тыс. украинских военных, Киев ведет активную разведку
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия нарастит усилия в специальной военной операции, а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БелТА.

Белоруссии стоит быть готовой к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины, не стоит ожидать в ближайшее время снижения напряженности в этом вопросе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. Его слова передает госагентство «БелТА».

«Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину», — сказал он.

Video

Лукашенко призвал глав силовых ведомств «следить за своим противником», чтобы «знать обо всех их телодвижениях» возле госграницы. Он добавил: «Как мне докладывают, все под контролем. Ну слава богу». Президент Белоруссии подчеркнул, что совещание силовиков собрано в плановом порядке, «чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно».

При этом, продолжил Лукашенко, Украина стянула к госгранице до 15. тыс. военнослужащих, устанавливаются заграждения и оборудуются блокпосты — «не просто забаррикадировались, а выстроили стену». По его словам, украинская разведка ведет радиотехническую, оптическую и радиоэлектронную разведку территории Белоруссии, дроны нарушают границу.

«И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — посетовал Лукашенко.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Как стать сеньором в своей компании: пять советов прокачать экспертность
Инструкции
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи

Польша завершила строительство ограждений на границе с Белоруссией
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Александр Лукашенко Белоруссия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter