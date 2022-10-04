Лукашенко заявил о растущих усилиях России по Украине

Президент Белоруссии поручил силовикам отслеживать «все телодвижения» близ госграницы, указав, что «пока все под контролем». По его словам, близ республики находятся до 15 тыс. украинских военных, Киев ведет активную разведку

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия нарастит усилия в специальной военной операции, а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БелТА.

Белоруссии стоит быть готовой к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины, не стоит ожидать в ближайшее время снижения напряженности в этом вопросе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. Его слова передает госагентство «БелТА».

«Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину», — сказал он.

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Лукашенко призвал глав силовых ведомств «следить за своим противником», чтобы «знать обо всех их телодвижениях» возле госграницы. Он добавил: «Как мне докладывают, все под контролем. Ну слава богу». Президент Белоруссии подчеркнул, что совещание силовиков собрано в плановом порядке, «чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно».

При этом, продолжил Лукашенко, Украина стянула к госгранице до 15. тыс. военнослужащих, устанавливаются заграждения и оборудуются блокпосты — «не просто забаррикадировались, а выстроили стену». По его словам, украинская разведка ведет радиотехническую, оптическую и радиоэлектронную разведку территории Белоруссии, дроны нарушают границу.

«И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — посетовал Лукашенко.