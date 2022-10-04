Лукашенко заявил о растущих усилиях России по Украине
Россия нарастит усилия в специальной военной операции, а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БелТА.
Белоруссии стоит быть готовой к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины, не стоит ожидать в ближайшее время снижения напряженности в этом вопросе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. Его слова передает госагентство «БелТА».
«Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину», — сказал он.
Лукашенко призвал глав силовых ведомств «следить за своим противником», чтобы «знать обо всех их телодвижениях» возле госграницы. Он добавил: «Как мне докладывают, все под контролем. Ну слава богу». Президент Белоруссии подчеркнул, что совещание силовиков собрано в плановом порядке, «чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно».
При этом, продолжил Лукашенко, Украина стянула к госгранице до 15. тыс. военнослужащих, устанавливаются заграждения и оборудуются блокпосты — «не просто забаррикадировались, а выстроили стену». По его словам, украинская разведка ведет радиотехническую, оптическую и радиоэлектронную разведку территории Белоруссии, дроны нарушают границу.
«И в то же время переживают и парятся по поводу того, «ах, как бы Беларусь не вступила в войну». И постоянно провокации на границе», — посетовал Лукашенко.