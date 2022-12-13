В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск

Внезапная проверка боеготовности проводится по поручению белорусского президента, войскам предстоит выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, указали в Миноброны

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране начата внезапная проверка боеготовности войск, сообщило Минобороны.

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности. Запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, уточнили в военном ведомстве.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — подчеркнули в Минобороны.

10 октября Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о размещении совместной группировки войск на территории Белоруссии. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал тогда Лукашенко. Он добавил, что готов принять и разместить на территории Белоруссии «не одну тысячу» российских военнослужащих и предостерег Украину от возможного удара по Белоруссии, сообщало агентство БелТА.

В конце того же месяца Лукашенко поручил Министерству обороны начать переговоры с Россией о создании совместных учебно-боевых армейских центров. 3 декабря белорусский лидер встретился с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. На встрече он указал, что «ни Белоруссия, ни Россия не хотят войны», но при этом идет подготовка солдат, чтобы «отразить любую агрессию».

В тот же день Шойгу и глава белорусского Минобороны Виктор Хренин внесли изменения в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Глава российского Минобороны назвал Белоруссию надежным партнером «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран» и напомнил, что в республике проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей».

6 декабря в Белоруссии начались учения по боевой и мобилизационной готовности. Основными целями стало «повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», сообщало Минобороны страны. Там отметили, что мероприятия являются плановыми. Спустя сутки в Белоруссии начались антитеррористические учения.

11 декабря первый заместитель министра обороны — начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Запад пытается спровоцировать Минск на активные военные действия. «Складывается впечатление, и оно с каждым днем становится все более устойчивым, о том, что страны Запада пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, которые могут быть истрактованы в их пользу», — сказал он.