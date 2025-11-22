Spiegel сообщил об отправке США европейского варианта мирного соглашения

Фото: Reuters

Лидеры ведущих европейских стран направили в Вашингтон рабочий вариант своих предложений по урегулированию конфликта на Украине, пишет Der Spiegel.

По данным издания, с вечера пятницы, 21 ноября, «европейские сторонники Украины работали над контрпредложением американскому плану». Главы государств и правительств ЕС встретились в кулуарах саммита G20 в ЮАР и подготовили документ, который представляет собой переработанную версию 28 пунктов мирной сделки Дональда Трампа.

Европейские лидеры в своем совместном заявлении ранее указали, что план Трампа требует доработки. Они обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой».

