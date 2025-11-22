DPA назвало дату встречи Украины, США и ЕС по мирной сделке

Женева, Швейцария (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мирный план Дональда Трампа по Украине будет обсуждаться на встрече представителей ЕС, США и Украины в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии.

Эту информацию подтвердил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети X. «Переговоры по мирному плану Трампа между Украиной и США начнутся завтра в Женеве», — написал он.

Зеленский отправит на мирные переговоры с США руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, главу ГУР Кирилла Буданова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Ранее The Guardian писала, что лидеры стран ЕС на встрече министром армии США Дэном Дрисколлом заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана США и необходимости его доработки. Кроме того, они осудили Вашингтон за ведение переговоров за спиной союзников.

Встреча делегации США с европейскими чиновниками по мирной сделке на Украине прошла в «тошнотворном» тоне, отмечают источники Financial Times. На ней Дрисколл предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости в этом вопросе.

