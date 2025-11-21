 Перейти к основному контенту
Кремль ответил на вопрос об условиях России для переговоров по Украине

Песков: Москва не готова обсуждать план США по Украине в мегафонном режиме
Сюжет
Военная операция на Украине
Американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать «в мегафонном режиме», заявил Песков. Он подчеркнул, что Россия официально план США не получала, но остается открытой к диалогу
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать с громкими публичными заявлениями, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал он. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос об условиях готовности России к переговорам, упомянул платформу обсуждений в Анкоридже.

Песков добавил, что официально план США не получили. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы. Предметно ничего в настоящий момент не обсуждается. Мы остаемся открыты диалогу», — подчеркнул он.

Песков заявил об отсутствии сигналов о согласии Зеленского на переговоры
Политика
Владимир Зеленский

О том, что Россия официально не получала никаких планов от США, ранее заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также подчеркнула открытость Москвы к диалогу.

Речь идет о проекте мирного плана США из 28 пунктов, который опубликовали депутат Рады Алексей Гончаренко, а также Axios и Financial Times. По данным NBC и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поддержал этот план.

Согласно документу, опубликованному Гончаренко, план включает в том числе признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями,
конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и поэтапное снятие санкций с России.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в комментарии Axios выразил оптимизм по поводу соглашения.

Песков отметил, что убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости договариваться сейчас, поможет эффективная работа Вооруженных сил России. «Это именно принуждение Зеленского к мирному решению вопроса. Продолжение для них опасно. Режим должен сделать ответственное решение, сделать это сейчас и принять ответственность», — сказал пресс-секретарь президента.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Песков Кремль Анкоридж Владимир Зеленский
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
