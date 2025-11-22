США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана

Guardian: США давят на Украину угрозами, что другая сделка будет еще хуже

США оказывают давление на Украину для принятия мирной сделки, пишет Guardian. Американские чиновники угрожают Киеву, что в случае отказа условия другого соглашения будут еще хуже. Стороны на днях проведут переговоры в Швейцарии

Хотя предлагаемые Вашингтоном условия мирного соглашения и тяжелы для Украины, у страны нет иного выбора, кроме как согласиться, иначе в будущем ее ждет сделка похуже, заявила временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО и министра армии США Дэна Дрисколла. Ее слова приводит The Guardian.

«Соглашение не станет лучше, а станет только хуже», — сказала она.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп придерживается «агрессивного графика» для достижения соглашения. «Мы стали свидетелями совершенно поразительного темпа дипломатической деятельности», — подчеркнула она.

Американские чиновники сообщили союзникам по НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть Зеленского к подписанию мирного соглашения уже в ближайшие дни, пишет издание. По его данным, вашингтонские чиновники пригрозили, если Киев не подпишет предлагаемый Трампом документ, то в будущем его ждет соглашение гораздо хуже.

Министр армии США Дэн Дрисколл проинформировал об этом послов стран НАТО на встрече в Киеве 21 ноября. «Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее», — сказал он. Как отмечает издание, во время встречи «атмосфера в комнате была мрачной». Кроме того, несколько европейских послов подвергли сомнению содержание соглашения и то, как США вели переговоры с Россией, не информируя об этом своих союзников.

Собеседник The Guardian, рассказавший о встрече, назвал ее «кошмарной». Financial Times также писала, что встреча делегации США с европейскими чиновниками по мирной сделке на Украине прошла в «тошнотворном» тоне.

Представители США и Украины проведут консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта в ближайшие дни в Швейцарии. Зеленский уже утвердил состав украинской делегации, в которую войдут руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Ранее источник Reuters рассказал, что секретарь СНБО одобрил большую часть мирного плана США во время своего недавнего визита. Сам украинский чиновник это отрицает.

Президент России Владимир Путин, комментируя план США по Украине, заявил, что Москва готова к мирным переговорам. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос о необходимости разговора между президентами России и США и другие детали еще предстоит определить.