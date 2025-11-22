 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана

Guardian: США давят на Украину угрозами, что другая сделка будет еще хуже
Сюжет
Военная операция на Украине
США оказывают давление на Украину для принятия мирной сделки, пишет Guardian. Американские чиновники угрожают Киеву, что в случае отказа условия другого соглашения будут еще хуже. Стороны на днях проведут переговоры в Швейцарии

Хотя предлагаемые Вашингтоном условия мирного соглашения и тяжелы для Украины, у страны нет иного выбора, кроме как согласиться, иначе в будущем ее ждет сделка похуже, заявила временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО и министра армии США Дэна Дрисколла. Ее слова приводит The Guardian.

«Соглашение не станет лучше, а станет только хуже», — сказала она.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп придерживается «агрессивного графика» для достижения соглашения. «Мы стали свидетелями совершенно поразительного темпа дипломатической деятельности», — подчеркнула она.

Американские чиновники сообщили союзникам по НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть Зеленского к подписанию мирного соглашения уже в ближайшие дни, пишет издание. По его данным, вашингтонские чиновники пригрозили, если Киев не подпишет предлагаемый Трампом документ, то в будущем его ждет соглашение гораздо хуже.

Министр армии США Дэн Дрисколл проинформировал об этом послов стран НАТО на встрече в Киеве 21 ноября. «Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее», — сказал он. Как отмечает издание, во время встречи «атмосфера в комнате была мрачной». Кроме того, несколько европейских послов подвергли сомнению содержание соглашения и то, как США вели переговоры с Россией, не информируя об этом своих союзников.

Собеседник The Guardian, рассказавший о встрече, назвал ее «кошмарной». Financial Times также писала, что встреча делегации США с европейскими чиновниками по мирной сделке на Украине прошла в «тошнотворном» тоне.

FT рассказала о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине
Политика
Дэниел Дрисколл

Представители США и Украины проведут консультации насчет возможного мирного урегулирования конфликта в ближайшие дни в Швейцарии. Зеленский уже утвердил состав украинской делегации, в которую войдут руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Ранее источник Reuters рассказал, что секретарь СНБО одобрил большую часть мирного плана США во время своего недавнего визита. Сам украинский чиновник это отрицает.

Президент России Владимир Путин, комментируя план США по Украине, заявил, что Москва готова к мирным переговорам. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос о необходимости разговора между президентами России и США и другие детали еще предстоит определить.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина США переговоры украинский конфликт
Материалы по теме
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану
Политика
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о мирном плане США
Политика
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 17:25
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39
«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового Спорт, 17:38
США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
DPA назвало дату встречи Украины, США и ЕС по мирной сделке Политика, 17:25
Саночников сборной России арестовали в Красноярске за мошенничество Спорт, 17:18
Лидеры ЕС проведут экстренную встречу по мирному плану США Политика, 17:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе Политика, 17:06
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Зеленский обсудил с главами Северной Европы и Балтии шаги по плану США Политика, 16:53
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян Политика, 16:33