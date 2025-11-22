Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе
Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу мирного плана США для Украины и считают, что он требует доработки, об этом говорится в заявлении лидеров Европы и стран G7 в кулуарах саммита G20 в ЮАР.
«Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки. Мы готовы к взаимодействию для обеспечения устойчивости будущего мира», — говорится в нем.
Лидеры, в частности, обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины
«не должны изменяться силой».
Реализация пунктов, касающихся Евросоюза и НАТО, потребует согласия стран ЕС и НАТО соответственно, подчеркивается в заявлении. Лидеры заверила Украину в «неизменной поддержке» и намерены продолжить тесно взаимодействовать с Киевом и Вашингтоном в ближайшие дни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Это требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе». «Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством», — добавил он.
Под заявлением подписались председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни, президенты Финляндии Александер Стубб, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Ирландии Михол Мартин, Италии Джорджа Мелони, Японии Санаэ Такаити, Нидерландов Дик Схооф, Норвегии Йонас Гар Стёре, Испании Педро Санчес и Великобритании Кир Стармер.
Материал дополняется
