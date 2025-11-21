Зеленский заявил, что план США нужно доработать

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом договорился, что Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».

«Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа закончить кровопролитие, и мы положительно воспринимаем каждое реалистичное предложение», — отметил он.

По его словам, он общался с Вэнсом по телефону почти час, в разговоре также участвовал министр армии Дэниел Дрисколл.

«Мы успели обсудить много деталей предложения американской стороны для завершения войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения долгосрочного мира», — рассказал украинский лидер.

Дрисколл накануне представил украинскому лидеру проект плана.

Зеленский вечером 21 ноября заявил, что Киев должен принять 28 пунктов плана Вашингтона и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой. Он подчеркнул, что Украина сейчас «может оказаться перед очень сложным выбором. Зеленский, однако, заверил, что достоинство и свобода украинцев останутся в мирном плане. «Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны. И не случилось окончания Украины», — подчеркнул он.

Американский президент Дональд Трамп назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Украина согласилась с мирным планом.

По данным The Washington Post, Соединенные Штаты подталкивают Украину подписать мирную сделку ко Дню благодарения и Вашингтон теперь посылает «сигналы» о том, что вся поддержка может прекращена, если Киев быстро не заключит соглашение.

Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявили в Кремле. Там сообщили, что Россия официально американский план не получала.

Материал дополняется