 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лидеры ЕС проведут экстренную встречу по мирному плану США

Сюжет
Военная операция на Украине
Антониу Кошта
Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Reuters)

Лидеры Евросоюза соберутся на специальную встречу в понедельник, 24 ноября, чтобы обсудить положения американского плана по урегулированию на Украине, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X.

«Американский проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Мы готовы взаимодействовать, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Работа продолжается», — написал Кошта.

Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Евросовет ЕС Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 17:15
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39
«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового Спорт, 17:38
США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
DPA назвало дату встречи Украины, США и ЕС по мирной сделке Политика, 17:25
Саночников сборной России арестовали в Красноярске за мошенничество Спорт, 17:18
Лидеры ЕС проведут экстренную встречу по мирному плану США Политика, 17:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе Политика, 17:06
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Зеленский обсудил с главами Северной Европы и Балтии шаги по плану США Политика, 16:53
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян Политика, 16:33