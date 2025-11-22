Лидеры ЕС проведут экстренную встречу по мирному плану США

Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Reuters)

Лидеры Евросоюза соберутся на специальную встречу в понедельник, 24 ноября, чтобы обсудить положения американского плана по урегулированию на Украине, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X.

«Американский проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Мы готовы взаимодействовать, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Работа продолжается», — написал Кошта.

Материал дополняется