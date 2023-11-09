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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на вопрос о перспективах для Киева при избрании Трампа

Зеленский: взгляды отдельных членов Республиканской партии опасны для Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

Взгляды отдельных членов Республиканской партии США представляют опасность для Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, организованной Reuters, трансляция шла на Youtube.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас», — ответил он на вопрос о перспективах в случае избрания Дональда Трампа президентом США.

Зеленский добавил, что не поддержит людей, стремящихся остановить конфликт «любой ценой».

«Это тяжело, если США поменяют позицию. Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — заявил он. Однако глава государства выразил надежду, что любой президент США будет помогать Украине.

Трамп не раз заявлял, что он смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за сутки, если бы был президентом США.

В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать. Сначала он бы связался с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — рассказал Трамп.

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Зеленский в ответ пригласил Трампа на Украину. Президент заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы доказать невозможность урегулирования за 24 часа. Трамп отказался принять приглашение и заявил, что не хочет создавать «конфликт интересов». Экс-глава государства отметил, что сейчас переговоры с Зеленским ведет администрация действующего президента Джо Байдена.

По мнению Трампа, дела на Украине идут плохо, так как о ней перестали писать американские СМИ. Зеленский подчеркивал, что Украина намерена «показать результат в этом году», и продолжать наступление в следующем. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что оно провалилось.

В январе Трамп начал предвыборную кампанию. Выборы главы государства пройдут в США в 2024 году.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Республиканская партия Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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