«Страна» узнала о попытках офиса Зеленского организовать беседу с Трампом

Офис Зеленского пытается организовать разговор украинского лидера с Трампом, пишет «Страна». Трамп — республиканец, они контролируют палату представителей США и блокировали предоставление помощи Киеву. Москва осуждает помощь Киеву

Фото: Kyle Mazza / Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать прямые переговоры украинского лидера и экс-президента США Дональда Трампа, сообщили источники «Страна.ua», близкие к офису главы Украины.

По их словам, это является одним из главных вопросов в отношениях Киева и Вашингтона, поскольку Трамп «фактически контролирует» палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

Палата представителей — нижняя палата конгресса, она контролируется республиканцами. В сенате (высшая палата) преобладают демократы.

На этом фоне в США прибыла украинская делегация, в которую входит глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Будут встречи в Белом доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. «Формула мира» президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем», — рассказал Ермак о планах поездки.

Зеленский, говоря перспективах продолжения оказания поддержки Киеву в случае избрания Трампа президентом США, сказал, что взгляды некоторых республиканцев представляют опасность для Украины.

Трамп до этого не раз говорил, что он смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за сутки, если бы был президентом США. Зеленский в ноябре пригласил его на Украину и заявил, что ему потребуются 24 минуты, чтобы доказать невозможность урегулирования за 24 часа. Трамп отказался принять приглашение и заявил, что не хочет создавать «конфликт интересов». Экс-глава государства отметил, что сейчас переговоры с Зеленским ведет администрация действующего президента Джо Байдена.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о временном бюджете США, в который не были заложены средства на помощь Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать шатдауна — прекращения работы органов власти из-за несогласования бюджета. Действие документа истекает 17 ноября.

Белый дом предупреждал, что средства на поддержку Украины исчерпываются, поэтому объемы пакетов военной помощи уменьшаются (последний составил $125 млн).

7 ноября демократы в сенате заблокировали принятие проекта республиканцев о выделении помощи Израилю, который с начала октября воюет с палестинским движением ХАМАС, без Украины. Палата представителей одобрила этот проект. 12 ноября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон (республиканец) предложил план нового временного бюджета, который не включает поддержку Украине, Израилю и Тайваню. В Белом доме проект раскритиковали.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит хода военной операции.