Трамп отказался приехать к Зеленскому из-за «конфликта интересов»

Трамп не придет на Украину к Зеленскому из-за конфликта интересов с Байденом

Трамп заверил в возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, Зеленский пригласил его в Киев и пообещал переубедить за 24 минуты. Экс-президент отказался, пояснив, что сейчас украинской тематикой занимается Байден

Дональд Трамп (Фото: Callaghan O'Hare / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп отказался посетить Украину по приглашению ее президента Владимира Зеленского для обсуждения мирного процесса. Об этом американский политик заявил в эфире Newsmax.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время», — сказал Трамп. — «С ним сейчас имеет дело администрация [Джо] Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов».

Трамп прежде не раз рассказывал о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, если бы он был президентом США. Зеленский в начале ноября предложил ему приехать на Украину и пообещал, что за 24 минуты объяснит ему невозможность подобных намерений. «Президент Байден был здесь, и он… я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь», — добавил президент Украины.

Трамп рассказывал, как намерен добиться прекращения боевых действий. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу [Владимиру] Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил он. Политик при этом не исключал, что Украине придется уступить часть территории.

Киев отвергал возможность территориальных уступок, сравнивая их с капитуляцией. Украинские власти намерены добиться восстановления границ государства по состоянию на 1991 год. Москва исключает возможность обсуждения любых мирных планов, которые не учитывают ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Путин не раз говорил, что готов к переговорам, и обвинял украинскую сторону в нежелании возобновлять диалог.

По сведениям NBC, чиновники США и Европы в октябре начали обсуждать с представителями Украины возможные мирные переговоры с Россией и чем Киев может поступиться. Диалог по этому вопросу начался из опасений западной стороны, что конфликт зашел в тупик и истощения украинских запасов на фоне «кажущихся бесконечными» ресурсов Москвы.