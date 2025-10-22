NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио

 Перейти к основному контенту
Лавров в телефонной беседе с Рубио сообщил, что Россия не пойдет на немедленное прекращение огня до начала переговоров о мире, утверждает телеканал. Трамп предлагал Москве и Киеву остановиться и «договориться позже»
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине «натолкнулись на препятствие» во время телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, передает NBC News.

По данным источника телеканала в администрации Трампа, Лавров во время беседы был «напряжен» и повторил, что Россия не согласится на немедленное прекращение огня до начала переговоров о мире, за что выступают Украина и ЕС и что также поддержал американский президент. Москва свою позицию ранее объясняла тем, что необходимо полноценное урегулирование с решением первопричин конфликта.

Беседа Лаврова и Рубио состоялась 20 октября, спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом и они договорились о встрече в Будапеште. По словам российского министра, они с Рубио проговорили, как выглядит на тот момент ситуация с предстоящими переговорами президентов. Главным являются не место и сроки встречи, а движение по существу согласованных задач, указывал глава МИДа.

МИД не подтвердил данные об отправке Россией неофициального документа США
Политика
Сергей Рябков

В Госдепе также прокомментировали разговор Лаврова и Рубио, отметив, что предстоящие встречи очень важны, поскольку они дают возможность Москве и Вашингтону продвигаться в сотрудничестве по урегулированию конфликта. 

По данным Reuters, 23 октября планировалась встреча Лаврова и Рубио, но, утверждал CNN, ее отложили. Как писало агентство со ссылкой на источники, последнее свидетельствует о том, что Вашингтон, вероятно, не хочет проводить саммит, поскольку ему стало очевидно, что сделку на встрече в Венгрии заключить не получится. Москва не подтверждала, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио были в принципе.

Белый дом накануне, 21 октября, сообщал, что Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным. Сам президент США позже сказал, что окончательное решение по переговорам с президентом России пока не принято. «Сроки просто не были определены, до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время», — отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

