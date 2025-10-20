 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп предложил России и Украине остановиться и «договориться позже»

Трамп предложил России и Украине заморозить конфликт и отсрочить договоренности
Сюжет
Военная операция на Украине
России и Украине следует остановиться в конфликте, договоренности можно заключить и позже, считает Трамп. Москва исключала заморозку боевых действий, но выражала готовность к переговорам

Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«78% территории уже взяты Россией <...> они могут договориться о чем-то позже», — сказал Трамп.

Россия выступает против заморозки конфликта.

«Те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они все равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на десять лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — говорил глава МИДа Сергей Лавров.

При этом Москва подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом.

Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Украиной
Политика

Накануне Трамп, рассуждая о территориальных уступках в рамках урегулирования боевых действий на Украине, заявил, что в результате президенту России Владимиру Путину удастся «что-то забрать».

«Он (Путин. — РБК) что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — сказал президент США.

Газета The Washington Post (WP) писала, что во время последнего телефонного разговора с Трампом российский президент потребовал отказа украинской стороны от контроля над территориями ДНР. Взамен, по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По информации издания, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

По данным FT и Reuters, Зеленского к территориальным уступкам на встрече подталкивал и сам Трамп.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России. Украинский президент также считает, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данных момент.

В Кремле подчеркивали, что российская сторона никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что у Москвы никогда не было цели «захватить» какие-то территории — «ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию». По словам Лаврова, целью было «защитить русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, открывали эти земли и проливали за них кровь».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Украина переговоры территориальные споры Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
