МИД ответил на сообщение CNN об отсрочке встречи Лаврова и Рубио

Рябков о встрече Лаврова и Рубио: нельзя отложить то, о чем не договорились
Переговоры России и США
CNN сообщил, что встреча между Лавровым и Рубио, ожидаемая на этой неделе, отложена. Рябков отметил, что идея встречи главы МИДа и госсекретаря существует, но нельзя отложить то, о чем не договорились
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, но идея встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио существует, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение CNN о том, что встреча между Рубио и Лавровым, ожидаемая на этой неделе, была отложена.

«То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рябкова, поскольку значимость такой встречи «высока», она требует подготовки. «И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — пояснил замглавы внешнеполитического ведомства.

Как рассказал источник CNN, после телефонного разговора Рубио и Лаврова в Вашингтоне решили, что позиция Москвы недостаточно продвинулась. Глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на следующей неделе, но может снова поговорить с Лавровым на этой неделе, сказал собеседник.

FT узнала о раздражении и тревоге в ЕС из-за саммита Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

По данным Reuters, Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября.

Глава Госдепа и российский министр созвонились накануне. В российском МИДе назвали беседу «конструктивной» и сообщили, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

Рубио, как заявили в Госдепартаменте, подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона в продвижении долговременного урегулирования конфликта на Украине «в соответствии с видением президента Трампа».

Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
