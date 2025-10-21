МИД ответил на сообщение CNN об отсрочке встречи Лаврова и Рубио

Рябков о встрече Лаврова и Рубио: нельзя отложить то, о чем не договорились

CNN сообщил, что встреча между Лавровым и Рубио, ожидаемая на этой неделе, отложена. Рябков отметил, что идея встречи главы МИДа и госсекретаря существует, но нельзя отложить то, о чем не договорились

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, но идея встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио существует, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение CNN о том, что встреча между Рубио и Лавровым, ожидаемая на этой неделе, была отложена.

«То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рябкова, поскольку значимость такой встречи «высока», она требует подготовки. «И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — пояснил замглавы внешнеполитического ведомства.

Как рассказал источник CNN, после телефонного разговора Рубио и Лаврова в Вашингтоне решили, что позиция Москвы недостаточно продвинулась. Глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на следующей неделе, но может снова поговорить с Лавровым на этой неделе, сказал собеседник.

По данным Reuters, Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября.

Глава Госдепа и российский министр созвонились накануне. В российском МИДе назвали беседу «конструктивной» и сообщили, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

Рубио, как заявили в Госдепартаменте, подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона в продвижении долговременного урегулирования конфликта на Украине «в соответствии с видением президента Трампа».