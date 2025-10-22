 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
МИД не подтвердил данные об отправке Россией неофициального документа США

Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Москва и Вашингтон обменивались неофициальными документами в последние дни.

«Не могу подтвердить, что обменивались, — сказал замминистра (цитата по ТАСС). — Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений, в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу. Потому что народ уже не может понять, где тут правда, где выдумка».

По его словам, подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается. Рябков добавил, что значимых препятствий для саммита нет. «Я не вижу значимых препятствий, вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами [на саммите] в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс», — заявил он.

Рябков добавил, что договоренностей о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште пока нет. «Договоренностей на этот счет нет. Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об отмене чего-то, чтобы они этого не делали», — сказал он.

Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине
Политика

Материал дополняется

