Лавров назвал главную тему телефонного разговора с Рубио

Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ход подготовки саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии, сообщает ТАСС.

«Обсудили мы с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент Соединенных Штатов предложил провести в Будапеште», — сказал Лавров.

По его словам, речь идет не столько о месте проведения, хотя его выбор имеет значение, «учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а кто хотел бы все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии».

Лавров подчеркнул, что главным остается не место и не сроки встречи, а движение по существу задач, согласованных в ходе последних переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.

Лавров и Рубио созвонились накануне, 20 октября. Как сообщила пресс-служба российского МИДа, они обсудили шаги в «интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября.

После телефонного разговора Лаврова и Рубио источник CNN сообщил, что их встреча, ожидаемая на этой неделе, была отложена. Собеседник издания, однако, не исключил, что госсекретарь может снова созвониться с Лавровым на этой неделе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение CNN «инфобалаганом».

Переговоры президентов России и США пройдут в Будапеште, о них 16 октября объявил Трамп. Саммит, по его словам, состоится с целью «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».