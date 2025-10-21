Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро
Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.
«В ближайшем будущем встреча президента Трампа с президентом Путиным не планируется», — цитирует его СBS.
16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, темой которого стало урегулирование на Украине. По итогам беседы лидеры договорились встретиться в ближайшие две недели, но точная дата саммита не называлась. Местом его проведения был выбран Будапешт. Прошлая встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в середине августа. До этого лидеры несколько раз разговаривали по телефону.
О том, что встреча Путин и Трампа оказалась под угрозой, ранее сообщило агентство Reuters. Источники издания связали это в том числе с позицией Москвы, которая выступает против немедленного прекращения огня на Украине. «Американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал собеседник агентства.
Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена, сообщил источник NBC в Белом доме.
Москва заявляла, что выступает за долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, и среди своих условий мира называла вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, соблюдение прав русскоязычных жителей, признание Крыма и республик Донбасса частью России. В МИДе отмечали, что готовы обсуждать гарантии безопасности Украине, но только если таковые будут предусмотрены и для России.
