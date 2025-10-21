Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа о заморозке конфликта

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия и Дания поддержали идею США о прекращении боев. Трамп говорил, что Россия и Украина могут остановиться на текущей линии фронта и «договориться позже»

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы поддержали предложение американского лидера Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии в преддверии встречи «коалиции желающих».

«Мы едины в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и о том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.

По мнению союзников, Украина — единственная сторона конфликта, «серьезно настроенная на мир», тогда как Россия придерживается «тактики затягивания». В заявлении подчеркивается, что «до, во время и после любого перемирия» Украина должна занимать «максимально сильную позицию», поэтому страны Европы продолжат усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность.

«Мы разрабатываем меры по использованию заблокированных российских активов, чтобы Украина получила все необходимые ей ресурсы», — указали авторы документа. Более детально ограничительные меры и варианты поддержки Украины европейские лидеры планируют обсудить на заседании Европейского совета 23 октября, а также на встрече «коалиции желающих», которая пройдет 24 октября.

В качестве подписантов документа указаны президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

С инициативой, на которую сослались авторы заявления, Трамп выступил накануне, 20 октября. Президент США заявил, что Россия и Украина могут остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Если же сторонам конфликта не удастся договориться об урегулировании, то «многие заплатят большую цену», указал Трамп.

По мнению Зеленского, «вдохновленный успехом на Ближнем Востоке» Трамп действительно может способствовать прекращению боевых действий. Сам президент Украины считает, что завершить конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление украинского лидера указал на противоречивость заявлений из Киева. При этом он подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о готовности к урегулированию. Ранее в Кремле называли неприемлемым вариант с заморозкой конфликта на Украине, объясняя, что для России важно достичь всех заявленных целей. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что заморозка конфликта на время — не выход.