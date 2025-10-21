 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа о заморозке конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Польша, Норвегия, Финляндия и Дания поддержали идею США о прекращении боев. Трамп говорил, что Россия и Украина могут остановиться на текущей линии фронта и «договориться позже»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы поддержали предложение американского лидера Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии в преддверии встречи «коалиции желающих».

«Мы едины в стремлении к справедливому и прочному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и о том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.

По мнению союзников, Украина — единственная сторона конфликта, «серьезно настроенная на мир», тогда как Россия придерживается «тактики затягивания». В заявлении подчеркивается, что «до, во время и после любого перемирия» Украина должна занимать «максимально сильную позицию», поэтому страны Европы продолжат усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность.

«Мы разрабатываем меры по использованию заблокированных российских активов, чтобы Украина получила все необходимые ей ресурсы», — указали авторы документа. Более детально ограничительные меры и варианты поддержки Украины европейские лидеры планируют обсудить на заседании Европейского совета 23 октября, а также на встрече «коалиции желающих», которая пройдет 24 октября.

Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В качестве подписантов документа указаны президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

С инициативой, на которую сослались авторы заявления, Трамп выступил накануне, 20 октября. Президент США заявил, что Россия и Украина могут остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Если же сторонам конфликта не удастся договориться об урегулировании, то «многие заплатят большую цену», указал Трамп.

По мнению Зеленского, «вдохновленный успехом на Ближнем Востоке» Трамп действительно может способствовать прекращению боевых действий. Сам президент Украины считает, что завершить конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление украинского лидера указал на противоречивость заявлений из Киева. При этом он подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о готовности к урегулированию. Ранее в Кремле называли неприемлемым вариант с заморозкой конфликта на Украине, объясняя, что для России важно достичь всех заявленных целей. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что заморозка конфликта на время — не выход.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия Дональд Трамп мирное урегулирование
Материалы по теме
Сенат США отложил принятие проекта о санкциях до встречи Трампа и Путина
Политика
Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир
Политика
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Российские суды взыскали с дропперов свыше 1 млрд рублей Общество, 12:06
Время чат-ботов прошло: какие 4 задачи бизнеса уже решают ИИ-агентыПодписка на РБК, 12:04
В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек Общество, 12:04
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 12:00
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 11:58
На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе Технологии и медиа, 11:52
Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров Общество, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников Спорт, 11:40
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:38
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 11:37
Захар Прилепин вернется на фронт Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
SpaceX перевела биткоины на $260 млн. Что известно Крипто, 11:31