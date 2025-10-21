Reuters сообщил, что встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Позиция Москвы, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня на Украине, поставила под угрозу проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников агентства, перенос встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, является признаком того, что, американцы, возможно, не захотят проводить саммит, если Москва не пойдет на уступки. «Я думаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал источник.

В то же время агентство подчеркивает, что ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Путина и Трампа и попытки организовать саммит в Венгрии, похоже, всё еще продолжаются.

