Переговоры России и США⁠,
Песков ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина фразой «новостей нет»

Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По подготовке саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина нет новостей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сроки просто не были определены, до этого необходима тщательная подготовка на это необходимо время. Никаких новостей нет», — сказал он и добавил, что предстоящее мероприятие окружено «большим количеством сплетен и пересудов».

«В большой своей части все это не соответствует действительности», — добавил пресс-секретарь Путина.

Говоря об ожиданиях Кремля от этого саммита, Песков отметил, что он «не должен пройти впустую», поскольку оба президента — и Трамп, и Путин — «привыкли работать результативно».

О проведении нового двустороннего саммита лидеры России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября 2025 года. Местом встречи президенты выбрали Будапешт, но дата не была согласована.

На следующей неделе, 20 октября, созвонились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. После их беседы Financial Times (FT) и The Telegraph написали, что саммит отменен, стороны не смогли договориться по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча в Венгрии должна была стать второй после начала второго президентского срока Трампа, в прошлый раз он встречался с Путиным 15 августа на Аляске.

Материал дополняется

Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа
Политика
Владимир Зеленский

Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
