Переговоры России и США⁠,
0

CNN сообщил, что встреча Рубио и Лаврова отложена

CNN: ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио пока отложена
Сюжет
Переговоры России и США
После беседы Рубио и Лаврова в Вашингтоне посчитали, что позиция России недостаточно продвинулась, узнал CNN. Рубио вряд ли будет рекомендовать провести саммит президентов на следующей неделе, но может снова поговорить с Лавровым
Марко Рубио и Сергей&nbsp;Лавров (слева направо)&nbsp;
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)  (Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС)

Ожидаемая на этой неделе встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым отложена, сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Пока неясно, почему она не состоится. Один из источников сказал, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения конфликта на Украине. Также пока неясно, какое влияние отсрочка в конечном итоге окажет на предстоящий саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

По словам источника CNN, после беседы главы Госдепа и российского министра в Вашингтоне посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась. По словам собеседника, госсекретарь вряд ли будет рекомендовать провести саммит президентов на следующей неделе, но может снова переговорить с российским коллегой на этой неделе.

«Президент Трамп последовательно работает над поиском мирного и дипломатического решения, чтобы положить конец этой бессмысленной войне и прекратить убийства», — заявила CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. «Он смело взаимодействует со всеми сторонами конфликта и сделает все возможное для достижения мира», — подчеркнула она.

Накануне Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Глава Госдепартамента «подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долговременного урегулирования войны между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа», заявили в Госдепе.

В российском МИДе назвали разговор «конструктивным», стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября.

Как сообщал Reuters со ссылкой на источник, Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября.

Politico назвало две причины провала переговоров Зеленского и Трампа
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Трамп и Путин в ходе разговора договорились о личной встрече в Будапеште. Прошлая состоялась на Аляске в августе. Глава Белого дома сообщил, что саммит состоится «довольно скоро», в течение двух недель. В Кремле также не исключили, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Трамп заявил, что если добиться мира между Россией и Украиной не удастся, то «многие заплатят большую цену». Накануне он дал понять, что никогда не утверждал, что Украина победит. После разговора с Путиным он предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что, «если мы хотим остановить эту войну и срочно, дипломатическим путем, выйти на мирные переговоры, нам нужно оставаться там, где мы находимся». В Кремле подчеркивали, что «какой-то вариант заморозки этого конфликта» России не подойдет, ей «важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны». Однако Россия готова к переговорам, говорили там.

Марко Рубио Сергей Лавров встреча
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
Марко Рубио фото
Марко Рубио
