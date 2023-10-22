Путин по-немецки прокомментировал «нападки» на экс-канцлера ФРГ Шредера

Путин обратился к немцам с призывом «не удаляться» от Шредера. Так президент прокомментировал «нападки» на экс-канцлера, в том числе нежелание немецких политиков сидеть рядом с ним

Герхард Шредер и Владимир Путин во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, комментируя «нападки» в Германии на экс-канцлера (1998–2005) Герхарда Шредера перешел на немецкий и предупредил о сближении Берлина с теми, кто симпатизирует нацистам. Фрагмент интервью с главой государства опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

«Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера <...> вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту... Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил президент, отвечая на просьбу прокомментировать «унижения» Шредера и нежелание немецких политиков сидеть рядом с ним.

Отдельно Путин обратился к немцам, повторив свое высказывание на немецком.

Речь идет об инциденте в канадском парламенте, произошедшем 22 сентября. Тогда на заседание, на котором в том числе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Когда его представляли, многие парламентарии и приглашенные гости аплодировали. Впоследствии выяснилось, что Хунка служил в СС. В канадском парламенте извинились за инцидент, а спикер Энтони Рота, который пригласил Хунку, объявил об отставке. Путин, комментируя инцидент, называл спикера «либо идиотом, либо негодяем».

Шредер после отставки с поста канцлера в 2005 году занял посты в российских крупных компаниях — возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». Политик неоднократно говорил о своей дружбе с Путиным. Однако после начала спецоперации на Украине экс-канцлер выступил против этого решения, вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Шредера также лишили части привилегий за контакты с Россией.

Летом 2022 года Шредер приехал в Москву с неофициальным визитом, где в том числе встретился с Путиным. В мае 2023 года экс-канцлер посетил прием в российском посольстве в Берлине в честь Дня Победы. После этого его не позвали на юбилей СДПГ, а затем не пригласили на конференцию партии. При этом исключать Шредера из нее не стали, хотя некоторые члены просили об этом.

В начале октября этого года Шредера на церемонии в честь 33-летия объединения страны посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Спустя две недели экс-канцлер дал интервью газете Süddeutschen Zeitung, в котором заявил, что не хочет притворяться, будто никогда не дружил с Путиным, а также раскритиковал политику нынешних немецких властей.

Накануне он также обвинил США в том, что именно они помешали мирно урегулировать конфликт на Украине. Украинские власти, по его словам, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — заявил бывший немецкий канцлер.