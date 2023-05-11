Шрёдер посетил прием в посольстве России на 9 мая

Партия Шрёдера напомнила, что тот политически изолирован из-за своих связей с Россией, а Киев обвинил его в нарушении немецких ценностей. Супруга экс-канцлера удивилась критике из-за визита в посольство России на День Победы

Герхардт Шрёдер и Ким Со Ён (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил прием в российском посольство в Берлине, прошедшего 9 мая в честь Дня Победы, пишет Spiegel со ссылкой на супругу Со Ён Шредер-Ким, сопровождавшую мужа.

Она выразила удивление тем фактом, что посещение Шрёдером посольства России вызвало критику в немецком обществе. Среди гостей также был бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, главы партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Александр Гауланд, бывший лидер «Левых» Клаус Эрнст.

«Позиция руководства СДПГ в отношении Герхарда Шредера неизменно ясна: он политически изолирован из-за своей позиции», — отреагировали в партии, к которой принадлежит экс-канцлер. Власти Украины также раскритиковали визит экс-канцлера. Киевский мэр Виталий Кличко обвинил его в нарушении всех ценностей, которых придерживается Германия.

Хрупалла после критики заявил в Twitter, что посетил прием «не для того, чтобы поблагодарить за освобождение», а «чтобы объяснить немецкий взгляд на историю и современность». Как пишет Berliner Zeitung, политик вручил российскому послу Сергею Нечаеву чашку с прусским орлом, а их беседа длилась всего три минуты; издание усомнилось, что этого времени хватило бы для объяснения позиции Берлина.

Власти Германии критически восприняли и парад Победы, прошедший в Москве на Красной Площади. Канцлер Олаф Шольц назвал это демонстрацией власти и призвал европейцев не бояться ее, продолжая поддерживать Украину. Он отметил, что Европа не должна вернуться к временам, когда действовал «закон сильнейшего» и небольшие страны должны подчиняться более крупным.

Шрёдер после отставки с поста канцлера в 2005 году занял посты в российских крупных компаниях — возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». Берлин призывал политика покинуть эти должности, тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Экс-канцлера также лишили части привилегий за контакты с Россией.

