Путин назвал спикера парламента Канады либо идиотом, либо негодяем

Спикер палаты общин Канады ушел в отставку после того, как во время визита Зеленского пригласил в парламент и представил героем Украины и Канады ветерана дивизии СС «Галичина». Путин назвал произошедшее отвратительным

Энтони Рота (Фото: Blair Gable / Reuters)

Бывший спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который в парламенте страны во время визита президента Украины Владимира Зеленского представил 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку как «борца за украинскую независимость против русских во Второй мировой», является либо идиотом, либо негодяем, заявил на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

Президент напомнил, что дивизия, в которой служил Хунка, была создана гитлеровским командованием 28 апреля 1943 года. «Нюрнбергский процесс, не мы, […] объявил дивизию СС «Галичина», в которой служил этот украинский нацист, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и другого мирного населения», — указал он.

Путин также зачитал по бумаге заявление ныне уже бывшего спикера палаты общин Канады Энтони Роты. Тот, в частности, назвал Хунку «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны», который «сражался за независимость Украины против русских», отметил Путин.

По словам президента, Рота не мог не понимать, что если Хунка сражался против русских во Второй мировой, то он сражался на стороне Германии или был фашистским коллаборационистом.

«Допустим, он этого не знает […] Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился», — сказал президент.

«А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», — добавил Путин.

Путин назвал отвратительным тот факт, что в парламенте Канады все аплодировали Хунке, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, «в жилах которого течет еврейская кровь». «Еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту, [...] не просто идейному последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население», — сказал президент.

Появление в канадском парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, который, как оказалось позже, входил в состав дивизии СС «Галичина», вызвало международный скандал. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку, свои извинения принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Произошедшее осудили ООН, Россия, Белоруссия, а также еврейские организации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Канаде нужно осознать свою ошибку и осознать дефицит знаний о фашизме. «Судя по всему, несколько поколений не знают о фашизме. Знания нужно прививать, делать как прививку», — считают в Кремле.