Шрёдер отказался притворяться, что не дружил с Путиным

Экс-канцлер Германии Шрёдер: я не буду притворяться, что не дружил с Путиным

Экс-канцлер Германии Шрёдер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь. Он раскритиковал политику нынешних немецких властей, особенно главу МИД Бербок за резкие высказывания

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Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер заявил, что не станет притворяться, что никогда не дружил с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью Süddeutschen Zeitung он отметил, что на это не повлияет его мнение, что российская военная операция на Украине является ошибкой или испортившиеся отношения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), в которой экс-канцлер состоит.

«Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы, — сказал Шрёдер. — Но они никогда не должны заменять собой представительство интересов соответствующей страны».

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — добавил он.

Его соратник по партии Юрген Триттин (был министром по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности при Шрёдере) отмечал, что дружба экс-канцлера с Путиным — это его «трагическая ошибка». Триттин также говорил об изоляции Шрёдера в СДПГ.

Сам Шрёдер сказал, что «его любовь к СДПГ» не изменилась, а отношения испортились только с «тонким слоем функционеров». По словам Шрёдера, больше его поразил отказ президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поздравлять его с днем рождения. «Так не делают», — сказал политик. При Шрёдере Штайнмайер был главой его канцелярии.

Экс-канцлер раскритиковал политику нынешних властей Германии и позицию СДПГ. По его мнению, партия «погналась» за «Зелеными»: слишком много «климата, климата, климата», слишком мало для экономики. Сам Шрёдер хотел бы более решительно ограничить нелегальную миграцию.

Особенно он не согласен с внешней политикой, например, с тем, что министр иностранных дел Анналена Бербок назвала главу китайского государства Си Цзиньпина диктатором: «То, что говорит Бербок, на самом деле разрушает шансы немецкой экономики в Китае. Китайцы воспринимают это очень, очень плохо».

Что касается нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, Шрёдер сказал, что он больше не является его близким другом. По словам политика, при Шольце СДПГ мало делает для образования, для обеспечения жильем. Однако «кидать на сковороду» немецкого канцлера он не собирается. В доме Шрёдера висят портреты канцлеров ФРГ, но Шольца среди них. Экс-канцлер пояснил, «здесь висят только бывшие канцлеры». «Но иногда это может произойти быстро», — добавил он.

По мнению Шрёдера, если бы не конфликт на Украине, «за который он на самом деле не несет ответственности», Германия до сих пор покупала бы российский газ «на благо немецкой экономики».

Журналистам показали мирный план, который Шрёдер разработал в марте 2022-го: отвод российских войск, в том числе из республик Донбасса, возвращение там русского языка как второго государственного, отказ Украины от Крыма и членства в НАТО. Экс-канцлер ездил с этой «мирной миссией» в Москву, но стороны ее не приняли.

Шрёдер после отставки с поста канцлера в 2005 году занимал посты в российских крупных компаниях — в 2017 году возглавил совет директоров «Роснефти», а позже и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». После начала военной операции на Украине Берлин призвал политика покинуть эти должности, тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома». Экс-канцлера также лишили части привилегий за контакты с Россией.

После визита Шрёдера и его супруги Со Ён на торжественный прием 9 мая в посольстве России жену экс-канцлера уволили из компании NRW.Global Business, где она была представителем. В СДПГ заявили о его политической изоляции из-за своей позиции, однако не исключили из партии. Власти Украины также раскритиковали визит экс-канцлера. Киевский мэр Виталий Кличко обвинил его в нарушении всех ценностей, которых придерживается Германия.