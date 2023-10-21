Шредер рассказал, кто помешал мирным переговорам России и Украины

Компромисса между Киевом и Москвой не захотели США, уверен бывший немецкий канцлер. Украинцы на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года были готовы к договоренностям с Россией, но пойти на них им «не позволили», считает Шредер

Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом он сказал в интервью газете Berliner Zeitung.

Шредер заявил, что в 2022 году к нему обратились с запросом с Украины, может ли он выступить посредником между Москвой и Киевом, и передать послание президенту России Владимиру Путину. Тогда же, по словам бывшего канцлера, встал вопрос: как положить конец конфликту?

«Есть пять пунктов», — сказал Шредер.

Первым он назвал отказ Украины от планов вступить в НАТО. По его мнению, Киев «в любом случае» не сможет выполнить условия присоединения к альянсу.

он назвал отказ Украины от планов вступить в НАТО. По его мнению, Киев «в любом случае» не сможет выполнить условия присоединения к альянсу. Второй пункт касался вопроса о языке. «Украинский парламент отменил двуязычие. Это необходимо изменить», — сказал Шредер.

пункт касался вопроса о языке. «Украинский парламент отменил двуязычие. Это необходимо изменить», — сказал Шредер. Третий пункт касался Донбасса - схемы по примеру Южного Тироля (провинция на севере Италии с преимущественно немецкоговорящим населением), сказал экс-канцлер.

пункт касался Донбасса - схемы по примеру Южного Тироля (провинция на севере Италии с преимущественно немецкоговорящим населением), сказал экс-канцлер. Гарантии безопасности Украине, в том числе от Совета безопасности ООН и Германии — четвертое условие, которое могло бы помочь урегулировать конфликт, считает политик.

условие, которое могло бы помочь урегулировать конфликт, считает политик. «Пятое: Крым. Крым — это больше, чем просто регион для России, это часть ее истории», — сказал Шредер.



Бывший канцлер считает, что положить конец конфликту на Украине можно было бы, если бы не были затронуты геополитические интересы. США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.

Украинские власти, по представлению Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — считает бывший немецкий канцлер.

Шредер заявил, что США не хотели компромисса между Россией и Украиной и считают, что «могут сдержать русских». Сейчас два игрока — Китай и Россия, объединяются, а Вашингтон верит, что сможет сдерживать их обоих, отмечает бывший канцлер. «По моему скромному мнению, это ошибка. Стоит только посмотреть на то, как сейчас Америку раздирает. Посмотрите на хаос в Конгрессе», — сказал он.

Москва и Киев начали переговоры вскоре после начала военной операции. В конце марта делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Уже в середине апреля диалог зашел в тупик. К середине мая переговоры были приостановлены полностью. Впоследствии Владимир Путинговорил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. В то же время глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Киеву идти на это запретили западные страны. Путин обращал внимание, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал украинский президент Владимир Зеленский.