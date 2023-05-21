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Шрёдера не позвали на юбилей его партии

Герхарда Шрёдера не позвали на юбилей его партии из-за связей с Россией
«В настоящее время нам не о чем говорить друг с другом», — объяснил решение не звать экс-канцлера генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт. При этом Шрёдер сохранил членство в партии

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера не пригласили на празднование 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ), в которой он состоит, из-за связей с Россией, сообщает RND.

«В настоящее время нам не о чем говорить друг с другом», — сказал генеральный секретарь входящей в правящую коалицию СДПГ Кевин Кюнерт.

В то же время Шрёдера покажут в ролике об истории партии на праздновании 23 мая в Берлине, поскольку
в конце концов он был «частью социал-демократической истории», отметил Кюнерт.

«Разрыв с Герхардом Шрёдером - это не исторический разрыв, а текущий разрыв, который, очевидно, связан с его позицией», — добавил он.

На этой неделе Федеральная арбитражная комиссия СДПГ отклонила ходатайство об исключении Шрёдера из партии. Таким образом, экс-канцлер сохранит членство в СДПГ.

Весной прошлого года Шрёдера лишили части привилегий - в частности, закрыли его офис. При этом пенсию и охрану за ним сохранили.

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Шрёдер после отставки с поста канцлера в 2005 году занял посты в российских крупных компаниях — возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток-2». Берлин призывал политика покинуть эти должности, тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома».

9 мая экс-канцлер и его жена Со Ён Ким-Шрёдер побывали на приеме по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, устроенном российским посольством в Германии. В СДПГ тогда заявили о политической изоляции Шрёдера из-за его позиции. После приема Со Ён Ким-Шрёдер уволили из компании NRW.Global Business.

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Елена Чернышова
Герхард Шрёдер СДПГ
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