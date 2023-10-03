 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шрёдера на церемонии не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером

Экс-канцлера ФРГ Шрёдера на церемонии не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером
Шрёдер был канцлером в 1998–2005 годах, а затем работал в российских компаниях, откуда ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с Путиным
Со-Ён Шрёдер-Ким и Герхард Шрёдер
Со-Ён Шрёдер-Ким и Герхард Шрёдер (Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press)

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонии в честь 33-летия объединения страны посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, обратила внимание газета Bild. Его разместили в зале так, чтобы мимо него прошли не так много ведущих политиков, отмечает издание.

Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер сказал, что испытал тревогу, увидев Шрёдера, «настолько запутавшегося в своих политических взглядах». Вице-президент парламента ЕС Катарина Барли, напротив, отметила, что Шрёдер, как экс-канцлер, имеет право находиться на церемонии.

Газета пишет, что приглашение на церемонию также получила экс-председатель кабмина Ангела Меркель, но решила не присутствовать на ней.

Шрёдер — член Социал-демократической партии (СДПГ), как и Шольц. Он был канцлером с 1998 по 2005 год (потом этот пост заняла Меркель). После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток».

Шольц после начала российской спецоперации на Украине призвал Шрёдера покинуть эти должности, и тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома». Экс-канцлера позднее лишили части привилегий за контакты с Россией.

Летом 2022 года Шрёдер приехал в Москву с неофициальным визитом, он встречался с президентом Владимиром Путиным. В мае 2023 года экс-канцлер посетил прием в российском посольстве в Берлине в честь Дня Победы.

Читайте на РБК Pro
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами

После этого его не позвали на юбилей СДПГ, а затем не пригласили на конференцию партии. При этом исключать Шрёдера из нее не стали, хотя некоторые члены просили об этом.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Герхард Шрёдер Германия Олаф Шольц Франк-Вальтер Штайнмайер
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
Шрёдера не пригласили на конференцию его партии
Политика
Шрёдера не позвали на юбилей его партии
Политика
Супругу Шрёдера уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:15
У побережья Крыма сбили противокорабельную ракету «Нептун» Политика, 21:11
Неймар забил первый гол за саудовский клуб Спорт, 21:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
В Москве обстреляли и ограбили остановившегося на светофоре водителя Общество, 20:57
«Роснано» предупредила о риске банкротства Бизнес, 20:54
От машинного зрения до защиты экологии: что умеет интернет вещей Тренды, 20:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 20:52
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 20:49
Акции «Фосагро» упали на новости об отказе от промежуточных дивидендов Инвестиции, 20:46
Российских спортсменов не допустят на юношескую Олимпиаду в Южной Корее Спорт, 20:41
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 20:37
Yle узнал о решении Финляндии не закрывать консульство России на Аландах Политика, 20:26
Цвета, цветы и зеленка: как проходит ярмарка современного искусства РБК и СберПервый, 20:23