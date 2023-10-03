Экс-канцлера ФРГ Шрёдера на церемонии не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером

Шрёдера на церемонии не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером

Шрёдер был канцлером в 1998–2005 годах, а затем работал в российских компаниях, откуда ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с Путиным

Со-Ён Шрёдер-Ким и Герхард Шрёдер (Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press)

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонии в честь 33-летия объединения страны посадили отдельно от действующего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, обратила внимание газета Bild. Его разместили в зале так, чтобы мимо него прошли не так много ведущих политиков, отмечает издание.

Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер сказал, что испытал тревогу, увидев Шрёдера, «настолько запутавшегося в своих политических взглядах». Вице-президент парламента ЕС Катарина Барли, напротив, отметила, что Шрёдер, как экс-канцлер, имеет право находиться на церемонии.

Газета пишет, что приглашение на церемонию также получила экс-председатель кабмина Ангела Меркель, но решила не присутствовать на ней.

Шрёдер — член Социал-демократической партии (СДПГ), как и Шольц. Он был канцлером с 1998 по 2005 год (потом этот пост заняла Меркель). После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток».

Шольц после начала российской спецоперации на Украине призвал Шрёдера покинуть эти должности, и тот вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома». Экс-канцлера позднее лишили части привилегий за контакты с Россией.

Летом 2022 года Шрёдер приехал в Москву с неофициальным визитом, он встречался с президентом Владимиром Путиным. В мае 2023 года экс-канцлер посетил прием в российском посольстве в Берлине в честь Дня Победы.

После этого его не позвали на юбилей СДПГ, а затем не пригласили на конференцию партии. При этом исключать Шрёдера из нее не стали, хотя некоторые члены просили об этом.