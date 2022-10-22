Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:03
Смолов забил 100-й гол в чемпионатах России Спорт, 19:54
Вернет ли Махачев чемпионский титул в Россию. Онлайн турнира UFC Спорт, 19:53
Экс-глава ЦРУ назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине Политика, 19:47
Брат Нурмагомедова победил соотечественника на турнире UFC в Абу-Даби Спорт, 19:43
В Китае объяснили, почему бывшего главу страны вывели со съезда компартии Политика, 19:33
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 19:20
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Салават» нанес «Ак Барсу» седьмое поражение в восьми последних играх КХЛ Спорт, 19:11
Уроженец Дагестана Мокаев победил канадца на турнире UFC в Абу-Даби Спорт, 18:52
Каких перемен во власти Китая можно ждать после съезда Компартии Политика, 18:50
Тарасова и Морозов показали рекордные баллы в короткой программе в Москве Спорт, 18:42
«Факел» вырвал ничью у «Ростова» за несколько секунд до конца матча Спорт, 18:34
Почему после коронавируса бывают боли в суставах РБК и Stada, 18:33
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку депутатов Политика, 18:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-глава ЦРУ назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине
Страны Запада могут вмешаться в конфликт не как армия НАТО, а «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами» в том случае, если Россия сделает что-то «шокирующее и ужасное» на Украине, заявил экс-глава ЦРУ
Дэвид Петреус
Дэвид Петреус (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

США могут вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, если Россия предпримет «шокирующие и ужасные» действия, заявил в интервью изданию L'Express бывший глава ЦРУ, экс-командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус.

Петреус не стал уточнять, что именно подразумевает под такими действиями, но допустил, что страны Запада могли бы на них отреагировать «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО».

Вашингтон и руководство НАТО ранее неоднократно исключали возможность участия в боевых действиях на Украине. В то же время Североатлантический альянс, США и страны ЕС обещают России последствия и «мощный ответ с военной стороны» в случае, если та применит ядерное оружие на Украине. По данным Politico, Запад усилил наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у Москвы есть ядерное оружие. Россия при этом отвергает возможность его использования на Украине и настаивает, что никому не угрожает.

Страны Запада подчеркивают, что допустить победу российской стороны на Украине нельзя, осуждают действия Москвы, не признают референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вводят санкции и поддерживают Киев, в том числе поставками оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что победа России будет «поражением для всех нас», поскольку «сделает мир более опасным, а нас более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии». Кремль увидел в этих словах подтверждение того, что альянс воюет на стороне Украины в конфликте Киева с Москвой. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко утверждает, что их цель — «попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство».

Как не раз отмечал Столтенберг, Североатлантический альянс придерживается принципа коллективной обороны, который прописан в ст. 5 Вашингтонского договора (эта статья говорит, что нападение на одного из членов блока является нападением на всех). В конце сентября Украина подала заявку на ускоренное присоединение к НАТО, но члены альянса разошлись по этому вопросу.

Читайте на РБК Pro
Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали»
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Не только для запрещенных ресурсов. Чем еще может быть полезен VPN
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дэвид Петреус ЦРУ США НАТО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кириенко счел попытку ликвидировать Россию целью «войны стран НАТО»
Политика
Генсек НАТО отказался раскрыть реакцию альянса в случае ядерного удара
Политика
Кремль счел слова генсека НАТО подтверждением участия альянса в конфликте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter