Экс-глава ЦРУ назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине

Страны Запада могут вмешаться в конфликт не как армия НАТО, а «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами» в том случае, если Россия сделает что-то «шокирующее и ужасное» на Украине, заявил экс-глава ЦРУ

Дэвид Петреус (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

США могут вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, если Россия предпримет «шокирующие и ужасные» действия, заявил в интервью изданию L'Express бывший глава ЦРУ, экс-командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус.

Петреус не стал уточнять, что именно подразумевает под такими действиями, но допустил, что страны Запада могли бы на них отреагировать «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО».

Вашингтон и руководство НАТО ранее неоднократно исключали возможность участия в боевых действиях на Украине. В то же время Североатлантический альянс, США и страны ЕС обещают России последствия и «мощный ответ с военной стороны» в случае, если та применит ядерное оружие на Украине. По данным Politico, Запад усилил наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у Москвы есть ядерное оружие. Россия при этом отвергает возможность его использования на Украине и настаивает, что никому не угрожает.

Страны Запада подчеркивают, что допустить победу российской стороны на Украине нельзя, осуждают действия Москвы, не признают референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вводят санкции и поддерживают Киев, в том числе поставками оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что победа России будет «поражением для всех нас», поскольку «сделает мир более опасным, а нас более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии». Кремль увидел в этих словах подтверждение того, что альянс воюет на стороне Украины в конфликте Киева с Москвой. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко утверждает, что их цель — «попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство».

Как не раз отмечал Столтенберг, Североатлантический альянс придерживается принципа коллективной обороны, который прописан в ст. 5 Вашингтонского договора (эта статья говорит, что нападение на одного из членов блока является нападением на всех). В конце сентября Украина подала заявку на ускоренное присоединение к НАТО, но члены альянса разошлись по этому вопросу.