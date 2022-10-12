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Кремль счел слова генсека НАТО подтверждением участия альянса в конфликте

Кремль: слова о недопустимости поражения Киева говорят, что НАТО участвует в конфликте
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что поражение Украины станет поражением и для Европы, можно считать и подтверждением того, что альянс принимает участие в конфликте, считают в Кремле
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга можно считать подтверждением, что альянс воюет на стороне Украины в конфликте Киева с Москвой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Столтенберг накануне сказал, что победа России в конфликте с Украиной будет «поражением для всех нас».

«Можно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать такое высказывание подтверждением, что Североатлантический альянс уже участвует в конфликте.

Столтенберг сделал соответствующее заявление накануне, в преддверии встреч министров обороны стран НАТО.

Согласно расшифровке выступления генсека альянса, он говорил о том, какую помощь организация оказывала Украине после начала спецоперации и до этого. «Союзники по НАТО оказывали поддержку Украине с 2014 года, включая обучение десятков тысяч украинцев», — отметил Столтенберг.

Кроме того, по словам главы НАТО, после 24 февраля альянс оказал Киеву «беспрецедентную поддержку», несмотря на то что поставки вооружения Украине исчерпали запасы тех стран, откуда оно поступало.

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«Но это было правильно, потому что для всех нас важно, чтобы Украина выиграла <...>. Потому что, если Путин победит, это будет не только большое поражение для украинцев, но это будет поражение и опасность для всех нас, так как сделает мир более опасным, а нас сделает более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии», — сказал Столтенберг.

Кремль многократно заявлял, что расширение НАТО на восток служит угрозой для России. Так, например, Песков говорил, что волнообразное приближение альянса к российским границам создавало опасность, причем эта ситуация складывалась в течение нескольких десятилетий. Кроме того, по его словам, государства — члены НАТО «срежиссировали» произошедший на Украине в 2014 году госпереворот, что стало настоящей угрозой для Европы и всего мира.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине, говорил, что Россия в течение 30 лет терпеливо пыталась договориться, будучи обеспокоенной расширением границ НАТО на восток. Он считает, что после распада СССР в мире оказался нарушенным баланс сил и теперь «несогласных ломают через колено».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков НАТО Украина Столтенберг
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