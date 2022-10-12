Кремль счел слова генсека НАТО подтверждением участия альянса в конфликте

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что поражение Украины станет поражением и для Европы, можно считать и подтверждением того, что альянс принимает участие в конфликте, считают в Кремле

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга можно считать подтверждением, что альянс воюет на стороне Украины в конфликте Киева с Москвой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Столтенберг накануне сказал, что победа России в конфликте с Украиной будет «поражением для всех нас».

«Можно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать такое высказывание подтверждением, что Североатлантический альянс уже участвует в конфликте.

Столтенберг сделал соответствующее заявление накануне, в преддверии встреч министров обороны стран НАТО.

Согласно расшифровке выступления генсека альянса, он говорил о том, какую помощь организация оказывала Украине после начала спецоперации и до этого. «Союзники по НАТО оказывали поддержку Украине с 2014 года, включая обучение десятков тысяч украинцев», — отметил Столтенберг.

Кроме того, по словам главы НАТО, после 24 февраля альянс оказал Киеву «беспрецедентную поддержку», несмотря на то что поставки вооружения Украине исчерпали запасы тех стран, откуда оно поступало.

«Но это было правильно, потому что для всех нас важно, чтобы Украина выиграла <...>. Потому что, если Путин победит, это будет не только большое поражение для украинцев, но это будет поражение и опасность для всех нас, так как сделает мир более опасным, а нас сделает более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии», — сказал Столтенберг.

Кремль многократно заявлял, что расширение НАТО на восток служит угрозой для России. Так, например, Песков говорил, что волнообразное приближение альянса к российским границам создавало опасность, причем эта ситуация складывалась в течение нескольких десятилетий. Кроме того, по его словам, государства — члены НАТО «срежиссировали» произошедший на Украине в 2014 году госпереворот, что стало настоящей угрозой для Европы и всего мира.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине, говорил, что Россия в течение 30 лет терпеливо пыталась договориться, будучи обеспокоенной расширением границ НАТО на восток. Он считает, что после распада СССР в мире оказался нарушенным баланс сил и теперь «несогласных ломают через колено».