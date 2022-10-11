Столтенберг назвал условие для применения статьи о коллективной обороне
НАТО может применить ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае, если будут предприняты гибридные и кибератаки на критическую инфраструктуру блока, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Гибридные и кибератаки на нашу общую инфраструктуру могут привести к применению пятой статьи», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе НАТО на взрывы на газопроводах «Северный поток».
Столтенберг отметил, что в НАТО продолжат предпринимать шаги по усилению устойчивости и защиты критической инфраструктуры блока, предупредив, что на любые атаки натовские страны дадут «коллективный ответ».
Он не стал комментировать сами взрывы на трубопроводах, призвав дождаться результатов расследования, но заверил, что блок отслеживает каждый такой случай, который мог бы быть расценен как гибридная или кибератака против союзников.
По словам генсека, НАТО примет меры, в том числе в рамках ст. 5, в случае необходимости, но с учетом всех обстоятельств.
Столтенберг также заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО.
В конце сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли взрывы. Власти Швеции и Дании обнаружили четыре утечки. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трех нитках было 800 млн куб. м топлива. Утечки прекратились в начале октября. Расследованием занимаются Швеция, Дания и Германия.
Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) в ходе расследования пришла к выводу, что причиной взрывов на трубопроводах в исключительной экономической зоне страны стал саботаж. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не передаст результаты расследования российской стороне.
Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией. ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме.