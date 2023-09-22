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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД Армении призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах

Глава МИД Армении Мирзоян призвал ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Миротворцы с мандатом ООН смогут обеспечить стабильность и безопасность в Карабахе, отметил глава армянского МИДа. Азербайджанская сторона указала, что действует на своей территории в соответствии с международным правом
Разрушения в Нагорном Карабахе
Разрушения в Нагорном Карабахе (Фото: Siranush Sargsyan / PAN / Reuters)

В Нагорный Карабах следует направить миротворцев с мандатом ООН, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, передает «Sputnik Армения». Заседание созвали по обращению Еревана.

Мирзоян призвал Совбез осудить возобновление военных действий в Карабахе, направить в регион межведомственную миссию ООН для мониторинга, обеспечить беспрепятственный доступ туда агентств ООН и других международных организаций, в том числе Красного Креста, и под контролем ООН помочь возвращению жителей Нагорного Карабаха в свои дома.

По словам министра, хотя Азербайджан и непризнанная республика договорились о прекращении огня, обстрелы там все равно не закончились.

«Мы считаем, что эти атаки продолжатся и дальше, если не будет предпринято четких международных действий», — заявил Мирзоян.

На этом заседании выступил и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что обращение Еревана к Совбезу ООН стало требованием нарушения Устава организации, поскольку Баку проводил операцию в Карабахе «на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом», передает Trend. Он также добавил, что пока на территории Карабаха сохранялось военное присутствие Армении, был невозможен диалог с проживающими в этом регионе армянами. 

В Нагорном Карабахе 19 сентября началась «антитеррористическая» операция Азербайджана. На следующий день по предложению российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение, кроме того, включало пункты о выводе армянской армии, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Азербайджаном вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Ереван не принимал участия в формировании соглашения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Власти страны отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

21 сентября в городе Евлах между представителями НКР и Азербайджана состоялась первая встреча с участием представителя российских миротворческих сил. Баку представил планы по реинтеграции региона, его положения опубликованы не были.

В этот же день Пашинян в речи по случаю Дня независимости Армении заявил, что народ республики переживает трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания», но гражданам нужно пройти этот путь ради сохранения независимости и будущего страны. В Ереване прошло несколько акций протеста, участники которых призвали к отставке Пашиняна.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армения Азербайджан Нагорный Карабах ООН
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