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МИД счел недопустимыми обвинения в адрес миротворцев в Карабахе

Захарова: обвинения в адрес российских миротворцев недопустимы и контрпродуктивны
Находящийся в зоне ответственности миротворцев Лачинский коридор 12 декабря заблокировала группа неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана, сообщали в Ереване. В Баку обвинили в блокировке коридора миротворцев
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, и рассчитывает на возобновление транспортного сообщения в самое ближайшее время. Российская сторона, в том числе миротворческий контингент, работает над деэскалацией обстановки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она уточнила, что обострение ситуации вызвано «разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений». По словам Захаровой, российские миротворцы «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

«Мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев: откуда бы они ни исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными», — подчеркнула представитель МИДа.

Лачинский коридор — единственная дорога между непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией. 12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана. На следующий день единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан перекрыл подачу природного газа из Армении в Карабах.

МИД Азербайджана 13 декабря заявил, что «Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». «Протесты представителей гражданского общества Азербайджана и экологических активистов на дороге Шуша — Лачин являются результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, на которых размещены российские миротворцы», — говорится в публикации.

Как указало дипведомство, с 3 декабря представители соответствующих ведомств вели переговоры с командованием миротворческого контингента в связи с «незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях».

10 декабря представители министерств экономики и экологии Азербайджана прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности РМК для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников на территорию рудников. Баку в связи с этим передал ноту Москве.

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Спикер парламента Армении Ален Симонян 14 декабря заявил, что в будущем, возможно, придется рассмотреть варианты обеспечения безопасности Нагорного Карабаха с участием не только российских, но и международных миротворцев. Он также сказал, что Россия собирается выступить с призывом открыть дорогу к Азербайджану, как это сделали другие страны. «Надеюсь, наш союзник нас не разочарует в этот раз», — сказал Симонян.

В Армении ситуацию с блокировкой дороги назвали гуманитарным кризисом. «Этот кризис возник вследствие невыполнения Азербайджаном принятых им международных обязательств», — сказал премьер Никол Пашинян. Он заявил, что из-за действий Баку жители Нагорного Карабаха лишились права на свободное передвижение, столкнулись со сложностями отопления квартир зимой. Кроме того, прерваны поставки продовольствия, предметов первой необходимости, нарушено оказание медицинской помощи. Утром 15 декабря Пашинян заявил, что некоторые дружественные Армении страны «хранят молчание» по поводу происходящего в Карабахе, отметив, что это выглядит «как минимум странным».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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