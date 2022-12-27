И о чем говорили Путин и Пашинян на встрече в музее

Почему не удается разблокировать Лачинский коридор И о чем говорили Путин и Пашинян на встрече в музее

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора, заблокированного уже более двух недель. Ереван призывает Москву к действиям, но у российских миротворцев нет соответствующего мандата, поясняют эксперты

Граница Армении и Азербайджана в Лачинском коридоре (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

«На данный момент главный, самый оперативный вопрос — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре», — сказал 27 декабря президенту России Владимиру Путину премьер-министр Армении Никол Пашинян. Их встреча тет-а-тет состоялась в Русском музее в Санкт-Петербурге, на полях неформального саммита СНГ. Присутствовал на нем и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, — продолжил армянский премьер. — Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты». Как диалог двух лидеров развивался дальше, ни пресс-служба Кремля, ни офис Пашиняна не сообщили.

В том, почему возник этот кризис и как скоро он может разрешиться, — разбирался РБК.

Что происходит в Лачинском коридоре

Лачинский коридор — горный маршрут, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт (в азербайджанской версии Ханкенди). Он перекрыт уже более двух недель. С 12 декабря путь в сторону Нагорного Карабаха контролируют азербайджанцы — по сообщениям государственного информагентства Азертадж, это экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют, чтобы их пропустили к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли, находящимся в Карабахе.

Их появлению на трассе предшествовали следующие события. В начале декабря, по сообщениям азербайджанских СМИ, Баку договорился с командованием российского миротворческого контингента о том, что азербайджанские специалисты начнут мониторинг в зоне этих месторождений, где Армения, по их оценке, вела незаконную добычу ископаемых. До инспекций дело так и не дошло — по словам главы МИДа Сергея Лаврова, разрешение на них не дало руководство Карабаха. После этого в Лачинском коридоре и начались акции протеста, которые привели к тому, что единственная транспортная артерия между Арменией и Карабахом оказалась перекрыта.

Ереван назвал это незаконной блокадой, заявив о крайне напряженной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. «Сотни семей остаются разделенными, оказавшись невольно по разные стороны блокады. В Нагорном Карабахе ощущается дефицит ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия», — заявил Никол Пашинян на заседании правительства 22 декабря, обвинив Баку в нарушении трехсторонних договоренностей, которые положили конец Второй карабахской войне (в них, в частности, говорится, что Азербайджан «гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях»).

Баку обвинения Еревана отвергает. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 декабря после встречи в Москве с Сергеем Лавровым заявил, что у активистов «нет каких-то целей препятствовать проходу грузов, товаров, транспортных средств и граждан». «Также есть большое количество подтверждений, когда все эти дни и машины скорой помощи, и машины Международного комитета Красного Креста, и конвои миротворцев в обоих направлениях свободно передвигаются», — сказал он.

Находящиеся на трассе активисты не представляют никакой угрозы, настаивает Байрамов. Но «даже чисто гипотетически если представить, что сегодня какие-то граждане хотят проехать на своих транспортных средствах, и даже если представить, что у них есть какое-то психологическое стеснение в этом вопросе», «на самый крайний случай» они могут обратиться к российским миротворцам, чтобы те провели их по тому промежутку дороги, где расположены активисты, рекомендовал глава МИД Азербайджана.

Как объясняют ситуацию в Баку и Ереване

«Причина акции экологическая и связана с незаконной экономической деятельностью, — сказал РБК директор Центра исследования Южного Кавказа, азербайджанский политолог Фархад Мамедов. — В течение двух лет Лачинская дорога действовала свободно. Но Азербайджан показал, что ее используют нецелевым образом, — он, в частности, предоставил армянские мины 2021 года и другие вооружения, которые идут по этим территориям. Поэтому, чтобы исключить подобные проблемы, надо сделать две вещи: закрыть незаконно используемый рудник и предоставить контроль над Лачинской дорогой Азербайджану».

Если в Баку ситуацию в Лачинском коридоре обосновывают исключительно экологической подоплекой, в Ереване блокировку дороги считают не иначе, как попыткой оказать давление на Армению и Нагорный Карабах. По оценке армянского политолога Джонни Меликяна, действия Баку связаны в том числе с тем, что он не смог получить так называемый Зангезурский коридор — продвигаемый Азербайджаном транспортный маршрут, который бы проходил через Сюникскую область Армении и соединил бы основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (Ереван и Москва эту идею не поддержали).

«Баку пытается играть на повышение. Это попытка психологического давления — люди заблокированы в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК) уже две недели, у них заканчивается продовольствие, возникает много гуманитарных проблем, которые влияют на местное население, стимулируя его отток, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Если в Нагорном Карабахе не будет критической массы населения, то не будут нужны и миротворцы для их защиты. Те же, кто останется, будут вынуждены принять правила игры, которые навязывает Баку: никакого статуса, никаких особых привилегий».

Какую роль в процессе играет Россия

«Заблокировав Лачинский коридор, Азербайджан лишил более 120 тыс. человек жизненно важного доступа к Армении и остальному миру. Второй день Арцах переживает еще одно испытание, столкнувшись с вопросом выживания. Необходима срочная и целенаправленная реакция международного сообщества», — написал 13 декабря в своем Twitter президент Армении Ваагн Хачатурян.

За прошедшие с этого момента две недели Ереван такой реакции добился: к властям Азербайджана с призывом обеспечить свободное и безопасное передвижение по коридору обратились Евросоюз и США; 20 декабря ситуацию с подачи Еревана обсудили на полях Совета Безопасности ООН (большинство участников призвали дорогу разблокировать), а 21 декабря о том, что Азербайджан должен обеспечить движение через коридор, заявил Европейский суд по правам человека.

И хотя Ереван смог заручиться, по характеристике главы МИД республики Арарата Мирзояна, «прочным и недвусмысленным международным консенсусом», реальная ситуация не меняется. Решить вопрос в практической плоскости армянская сторона призывает Россию, апеллируя к положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Начиная с 15 декабря в ежедневных бюллетенях Минобороны России о деятельности РМК в Нагорном Карабахе регулярно появляется следующая формулировка: «Командованием российского миротворческого контингента продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по стабилизации обстановки и возобновлению автомобильного движения по дороге Степанакерт — Горис». Азербайджанские экоактивисты дополнительно не упоминаются.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Это категорически не устраивает армянскую сторону. 22 декабря Пашинян заявил, что миротворцы свои обязательства в Лачинском коридоре де-факто не выполняют. «Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил — не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», — сказал премьер.

Тогда же он призвал сформировать на полях ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ миссии по сбору фактов. Однако, как сообщили РБК в пресс-службе польского председательства ОБСЕ, никаких официальных запросов по теме Лачинского коридора оно не получало.

Москва претензии к миротворцам считает необоснованными. Как заявил после встречи с Байрамовым Лавров, «российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами». «Выступаем за то, чтобы как можно скорее установить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема — старая, досталась в наследство от СССР. Необходимо как можно скорее снять ее остроту», — добавил он.

Какие полномочия есть у миротворцев

При всех претензиях к российским миротворцам Ереван понимает, что их присутствие — единственная гарантия безопасности жителей Нагорного Карабаха, говорит Джонни Меликян. Однако у них должен быть хоть какой-то мандат, продолжает эксперт, с конкретными механизмами реагирования, а такого мандата нет — его не удалось согласовать с Баку.

«Присутствие миротворцев в регионе не в интересах Азербайджана, — отмечает Меликян. — Однако другого выхода, кроме как путем давления на Баку добиться от него мандата для РМК, я не вижу. Ереван в этом вопросе полностью на российской стороне, потому что миротворцы в регионе ему нужны».

Согласно заявлению 2020 года, первоначальный срок размещения РМК — пять лет с возможностью автоматического продления, если ни одна из сторон не будет против. И если Пашинян говорит, что готов продлить присутствие РМК «на 10, 15 или 20 лет», то Алиев в своих выступлениях подчеркивает: миротворцы в Нагорном Карабахе размещены временно.

«Единственная функция миротворцев — контролировать Лачинскую дорогу и смотреть, чтобы нигде не стреляли. Других функций у них не прописано. Чтобы исключить дальнейшие подобные проблемы, нужно ввести суверенитет Азербайджана над дорогой», — настаивает Фархад Мамедов. При этом он уверен: решать с Ереваном проблему Лачинского коридора напрямую Баку не будет.

«Азербайджан проводит наступательную политику, которую можно определить как «тактику салями» (постепенное, но неуклонное отрезание нужных кусков, продвижение «красных линий» для формирования выгодной конфигурации), — проясняет подходы сторон в своем телеграм-канале кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. — Цель очевидна — ускорение процесса восстановления территориальной целостности и недопущение новой заморозки конфликта на неопределенный период».

Что касается Армении, то, по оценке эксперта, налицо «декарабахизация» армянского национального проекта, отход от тех фундаментальных принципов, которые сформировали постсоветскую республику. Так или иначе, отмечает Маркедонов, «если понимать под разрешением конфликта выход на взаимовыгодный компромисс, то армяно-азербайджанское противостояние еще далеко от своего завершения».