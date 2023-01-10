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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал сложности с обращением Армении в Совбез ООН

Пашинян не исключил обращение в Совбез ООН после истечения мандата российских миротворцев
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После истечения мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе в 2025 году Армения может обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН, но необходимости в этом может и не возникнуть, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции, передает News.am.

По его словам, сейчас Ереван не может этого сделать, поскольку в таком случае обращение будет направлено и против России. Пашинян напомнил о своем предложении Москве самой обратиться в Совбез ООН с просьбой наделить российских миротворцев международным мандатом или направить многонациональные миротворческие силы в Нагорный Карабах, «если Россия не в состоянии выполнить эту функцию».

«Мы должны принять решения, исходящие из ситуации. Необходимости в этом может и не быть, но может и быть», — сказал армянский премьер, отвечая на вопрос о возможном обращении в Совбез ООН после истечения мандата российской миссии.

В середине декабря прошлого года группа граждан Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом. В Ереване обвинили Баку в организации блокады, в Азербайджане в ответ заявили, что дорогу перекрыли российские миротворцы.

Власти Армении потребовали от российской стороны обеспечить бесперебойность работы Лачинского коридора. Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал упреки в адрес российских миротворцев необоснованными. В МИДе заявили, что «никакие публичные нападки» на российских миротворцев делу не помогут.

В конце декабря Ереван обратился в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах миротворцы Совет безопасности ООН
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