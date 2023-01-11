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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль назвал условие для размещения миротворцев ООН в Карабахе

Песков: миротворцы ООН могут быть размещены в Карабахе только при согласии обеих сторон
Фото: Blinkcatcher / Global Look Press
Фото: Blinkcatcher / Global Look Press

Размещение миссии миротворцев ООН в Карабахе возможно только при согласии на это обеих сторон конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал Песков.

Накануне премьер-министр Армении заявил, что после окончания мандата российских миротворцев Ереван может обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН. Срок пребывания российских миротворцев завершится в 2025 году.

По его словам, сейчас Ереван не может этого сделать, поскольку в таком случае обращение будет направлено и против России. Пашинян напомнил о своем предложении Москве самой обратиться в Совбез ООН с просьбой наделить российских миротворцев международным мандатом или направить многонациональные миротворческие силы в Нагорный Карабах.

О том, что для размещения в Карабахе миротворцев с мандатом ООН нужно согласие обеих сторон конфликта — Армении и Азербайджана — Песков говорил еще в конце декабря.

Теги
Армения Нагорный Карабах Азербайджан Дмитрий Песков ООН миротворцы
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